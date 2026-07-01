IPVCE Eusebio Olivera: de las aulas a los barrios en el verano

Con el objetivo de fomentar la recreación sana, la institución educativa ha formado brigadas de trabajo con sus estudiantes, que se sumarán a la Red Juvenil Comunitaria durante la temporada estival

Hace unos días tuvo el lugar del abanderamiento de las brigadas juveniles de trabajo que agrupan a más de 200 jóvenes espirituanos. Foto: Cortesía del IPVCE

Con el objetivo de fomentar la recreación sana y apoyar el trabajo comunitario, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera Rodríguez, de Sancti Spíritus, ha puesto en marcha sus brigadas juveniles de trabajo, que funcionarán durante gran parte de la temporada estival 2026.

Para ello, ya fueron abanderadas las Fuerzas de Acción Pioneril (FAPI), integradas por los estudiantes de noveno grado, y las Brigadas Estudiantiles de Trabajo para los educandos de décimo y onceno.

A propósito del tema, el máster en Ciencias Dunierky Díaz Medina, director del IPVCE en Sancti Spíritus, precisó: «Contamos con un total de 231 estudiantes en estas brigadas; jóvenes que estarán desarrollando durante el verano actividades de formación vocacional y recreativas en los museos locales, casas de cultura, la Biblioteca Provincial y el Citma en el territorio».

Asimismo, se sumarán a la Red Juvenil Comunitaria para apoyar el trabajo con proyección social en sus lugares de residencia.

Las actividades tendrán lugar entre el 1 y 17 de julio, y se retomarán durante la última semana del mes de agosto.

Los educandos estarán acompañados por sus profesores guías y los equipos de guardia de su escuela.