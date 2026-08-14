Modernizan casas de tabaco en Sancti Spíritus

Las casas de cura constituyen un eslabón imprescindible en la producción de tabaco. (Foto: Nelson Pérez Estupiñán)

Con vistas a contribuir a resolver un viejo problema que han enfrentado los vegueros espirituanos —por las dificultades en la transportación de la madera necesaria desde otras provincias y la vulnerabilidad de estas edificaciones ante fenómenos meteorológicos, entre otros inconvenientes—, la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco Sancti Spíritus (ABTSS) comenzará a introducir la técnica de prefabricado a la hora de construir las casas de curar tabaco.

“Cinco productores serán los pioneros en el uso del prefabricado para la construcción de seis casas de cura controlada a cada uno de ellos, por lo cual inicialmente serán 30 de estos inmuebles los que se sumen a la infraestructura tabacalera espirituana, pero la cifra llegará a 120, cuando la totalidad de los productores de este programa concluyan el ambicioso proyecto que busca intensificar la producción de tabaco tapado para tributar capas de alta calidad destinadas a la exportación”, detalló a la prensa la doctora en Ciencias Geisa Calero de la Paz, directora de Desarrollo en la entidad.

Entre las ventajas de esta técnica constructiva aparece la durabilidad de los aposentos especializados, al sustituir madera por hormigón y utilizar otros materiales de alta resistencia que se producirían en el propio territorio.

Esta solución acerca los recursos constructivos al productor y ahorra combustible, al eliminar las transportaciones por cargas de la madera desde Pinar del Río hasta Sancti Spíritus; al tiempo que se gana en resistencia ante el posible azote de fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes, los cuales tradicionalmente han hecho importantes estragos en estas construcciones.

“Estamos buscando una casa de prefabricado y pusling para que sea más sostenible, porque el prefabricado no pudre. También se quiere lograr flexibilidad para que no se derrumben. Además, queremos constructores cercanos de estos elementos de prefabricado porque se estaban trasladando desde Pinar del Río y hoy con las dificultades que existen con el combustible se hace difícil la transportación a tanta distancia”, precisó Calero de la Paz.

Y agregó: “Esta iniciativa responde a la inyección tecnológica que actualmente recibe un total de 20 productores tabacaleros de la provincia, quienes se encuentran en la tercera etapa del Programa de desarrollo para la producción intensiva de la capa de tabaco tapado con destino a la exportación”.

Otra de las novedades de esta esta alternativa resulta que productores tabacaleros de Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila también podrían acceder al prefabricado elaborado en tierra espirituana.

En estos momentos, la idea se encuentra en el proceso de licitación: “Se ha establecido una negociación con la empresa de prefabricado nacional para centralizar acá en la UEB de Sancti Spíritus la producción de horcones y otros elementos con vistas a garantizar la cimentación de estas edificaciones y acercar la producción a los vegueros de aquí, de Villa Clara, Ciego de Ávila y Cienfuegos”, acotó la especialista.

Además, agregó, varias empresas y entidades no estatales están presentando sus preparaciones técnicas y ofertas para poder establecer el proceso de contratación con estos productores.