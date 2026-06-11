Irán atacó 18 objetivos militares de EEUU tras bombardeo contra el sur de su país

El CGRI precisó que 18 objetivos fueron atacados y destruidos en las bases aéreas de Ali al-Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait, así como en la base aérea Sheikh Isa en Baréin

El Ejército iraní afirmó que sus fuerzas permanecen «completamente preparadas para un nuevo enfrentamiento. (Foto: Internet)

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución (CGRI) lanzó en la noche de este miércoles dos oleadas de ataques contra 18 objetivos militares de Estados Unidos en Asia Occidental, en respuesta al bombardeo estadounidense que poco antes apuntó a puestos y unidades de servicio costeras del CGRI, puestos de aplicación de la ley y la zona del aeropuerto de Bandar Abbas, en el sur iraní.

El CGRI precisó que 18 objetivos fueron atacados y destruidos en las bases aéreas de Ali al-Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait, así como en la base aérea Sheikh Isa en Baréin.

Una operación con drones tuvo como blanco las antenas de comunicación y los sistemas de radar asociados al sistema de defensa aérea Patriot en el Cuartel Gneral de la Quinta Flota de EE. UU., en Baréin.

El Ejército iraní afirmó que sus fuerzas permanecen «completamente preparadas para un nuevo enfrentamiento y continuarán las operaciones hasta que se complete el castigo al agresor».

El CGRI desmintió categóricamente y calificó de «tapadera para huir de la guerra» la afirmación de Trump, quien dijo que los ataques aéreos en Irán cesarían pronto porque funcionarios iraníes habían llamado para pedirle que detuviera el último ataque.

En declaraciones a Fox News, el mandatario justificó los ataques alegando la demora de Teherán en aceptar un acuerdo y afirmó que durante la operación se comunicó directamente con altos mandos militares de Irán, quienes le habrían pedido que abortara los ataques.

El cuartel general central Jatam al-Anbiya ha aclarado que la suspensión de los ataques estadounidenses contra zonas del sur de Irán, anunciado por el presidente Trump, se debió «a la respuesta poderosa y contundente de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, lo que ha supuesto otra derrota para el ejército de ese país».

En su segundo día de ataques aéreos contra Irán, Estados Unidos atacó infraestructura en el sur y medios iraníes reportaron explosiones en las cercanías de las ciudades de Sirik, Bandar Abbas y Minab, provincia de Hormozgán, y en las islas de Qeshm y Hengam.

El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos presentó los nuevos ataques, con los que otra vez Estados Unidos viola la tregua anunciada el pasado 8 de abril, como «respuesta a la agresión injustificada y continua de Irán».

Hasta ahora, en al menos tres intercambios de ataques bajo la «tregua», Teherán ha atacado objetivos de EE.UU. en Ormuz e instalaciones del Pentágono en Asia Occidental en represalia por ataques previos de las fuerzas estadounidenses a suelo iraní.

Irán declara cierre en estrecho de Ormuz

Luego del bombardeo estadounidense de la noche de este miércoles, que implica la violación del alto el fuego por segunda fecha consecutiva, Irán declaró que «debido a la inseguridad en la región» el estrecho de Ormuz queda cerrado «por completo» al tránsito de todo tipo de embarcaciones, incluidos petroleros y buques comerciales, y que «cualquier tránsito será objeto de ataque».

La Fuerza Naval CGRI informó que dos buques que intentaban pasar por Ormuz fueron alcanzados. Ese cuerpo armado declaró que, «como consecuencia de la violación repetida de las condiciones del alto el fuego por el enemigo estadounidense, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso».

«Advertimos que ninguna embarcación debe zarpar desde su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier aproximación al estrecho de Ormuz será considerada como cooperación con el enemigo», dijo la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Según Tasnim, el jefe de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, Majid Mousavi, ha respondido a los últimos ataques estadounidenses prometiendo un «infierno» en la región. «¿Estás haciendo inseguro el sagrado estrecho de Ormuz? Haremos que la región sea un infierno para ti desde todo Irán», dijo Mousavi.

Suben precios del petróleo

Los precios del petróleo están subiendo más de dos dólares por barril tras el anuncio de Irán de que cerrará el estrecho de Ormuz, a raíz de los bombardeos estadounidenses contra el sur del país este miércoles.

Los futuros del crudo Brent subieron un 2.47% hasta 95.40 dólares el barril, mientras que el crudo intermedio de West Texas (WTI) escaló 2.89% hasta los 92.63 dólares.