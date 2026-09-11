Israel lanzó en 23 ocasiones fósforo blanco sobre Líbano

Ataque israelí a la localidad libanesa de al-Hanniyeh, el 9 de septiembre de 2026. (Foto: AFP)

Organizaciones de derechos humanos documentaron el uso de municiones de fósforo blanco por parte del ejército israelí durante su ofensiva contra Líbano y llamaron a formular una nueva ley internacional que regule estas armas destructivas, reportó el medio Al Mayadeen.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard documentaron 23 incidentes verificados del uso de fósforo blanco en el sur del Líbano, entre marzo y mayo de este año.

El informe, titulado «Fuera de control: Los efectos inhumanos de las municiones de fósforo blanco y la necesidad de una legislación más estricta», detalló los daños causados por estas municiones en los conflictos armados de los últimos años.

Asimismo, señaló que las municiones de fósforo blanco —las cuales se incendian cuando su carga útil se expone al oxígeno— no están reguladas actualmente por ningún tratado específico.

En ese sentido, llamaron a los Estados a condenar el uso continuado de estas municiones, pedir más conversaciones internacionales sobre el tema y garantizar que el derecho internacional aborde adecuadamente su inaceptable costo humano.

Instaron además a que la cuestión se plantee en la reunión sobre desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York durante todo el próximo mes de octubre.

Dentro del mismo contexto, la asesora principal en materia de armas de Human Rights Watch y profesora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, Bonnie Docherty, afirmó que «las municiones de fósforo blanco pueden causar quemaduras insoportables y daños físicos, sicológicos, sociales y económicos permanentes».

Las conclusiones del informe se basan en análisis jurídicos, investigación de fuentes abiertas, 16 entrevistas presenciales y a distancia, seguimiento de procedimientos diplomáticos e investigación documental.

¿Cuáles son los peligros del fósforo blanco?

Otros usos documentados de municiones de fósforo blanco desde el año 2000 incluyen su empleo por «Israel» en la franja de Gaza entre 2008, 2009 y 2023. También fueron usadas por las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Daesh en Irak y Siria en 2017. En Yemen, la coalición liderada por Arabia Saudita las lanzaron en 2016 y los militares etíopes en Somalia en 2007.

Otros usos se registraron por parte de las fuerzas de la OTAN, principalmente estadunidenses, los militares antigubernamentales en Afganistán entre 2005 y 2011, y el Pentágono también las lanzó en Irak en 2004.

Las municiones de fósforo blanco explotan indiscriminadamente en el aire sobre zonas pobladas, sin distinguir entre combatientes y civiles, y por lo tanto violan el derecho internacional humanitario.