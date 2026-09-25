Putin: Rusia estaba lista para reanudar diálogo, pero Ucrania lanzó ataques a centros de votación

El mandatario ruso informó que en la noche del 19 al 20 de septiembre, el día clave de la votación, el régimen de Kiev realizó un intento de ataque masivo contra Moscú

Putin señaló que uno de los centros electorales estaba ubicado en una escuela que “fue prácticamente destruida”. (Foto: Sputnik)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes que su país estaba dispuesto a reanudar las negociaciones con Ucrania tras la celebración de las elecciones parlamentarias, pero el régimen de Kiev intentó asestar golpes a Moscú y atacó colegios electorales.

“Como es bien sabido, la parte ucraniana interrumpió las negociaciones que se estaban llevando a cabo en Estambul, pero ahora —o, mejor dicho, incluso antes de las elecciones, 10 días o un par de semanas antes— ha manifestado su disposición a reanudar dichas negociaciones”, declaró Putin durante una rueda de prensa en San Petersburgo.

A continuación, agregó que, aunque Rusia estaba lista para retomar las conversaciones, “lo que ha ocurrido últimamente, también es bien conocido por todos”. El mandatario ruso informó que en la noche del 19 al 20 de septiembre, el día clave de la votación, el régimen de Kiev realizó un intento de ataque masivo contra Moscú. “Más de 1.600 drones entraron prácticamente en el espacio aéreo de Moscú. Esto es lo primero. Lo segundo: se lanzaron ataques contra colegios electorales”, detalló.

Putin señaló que uno de los centros electorales estaba ubicado en una escuela que “fue prácticamente destruida”. Asimismo, afirmó que comenzaron a atacar las casas de los jefes de las comisiones electorales territoriales. “En un caso, la jefa de una comisión territorial resultó herida, y su esposo y su hijo también heridos. Y otro caso, lamentablemente, acabó en tragedia. Ustedes lo saben, una jefa de la comisión electoral territorial murió, también se atacó su casa”, declaró.

El presidente ruso también mencionó los ataques que tuvieron lugar durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

“Cuando las autoridades ucranianas intentaron atacar San Petersburgo, golpearon el puerto del carbón, lo incendiaron. ¿A quién querían asustar? ¿A nosotros o a nuestros invitados?”, preguntó. “La gente que trabaja en Rusia difícilmente se asustará tanto. Nadie huyó a ninguna parte. Realizamos este foro hasta el final”, señaló Putin.

Según recordó el mandatario, desde junio comenzaron a atacar las refinerías de petróleo rusas, lo que llevó a “ciertas pérdidas”. Además, según sus palabras, intentaron organizar un bloqueo marítimo de la costa rusa del mar Negro. “Dañaron más de cien barcos, cien buques, tanto rusos como los que navegaban bajo bandera extranjera. Sí, restauramos todo esto, pero son acciones activas”, declaró.

Asimismo, Putin se refirió a los ataques ucranianos contra objetivos civiles, como los almacenes de Wildberries u Ozon, dos de las mayores plataformas de comercio electrónico de Rusia. “Después de esto, comenzamos a responder en cada posición”, enfatizó.

28 millones de ataques procedentes de Internet

Esta misma jornada, la presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ella Pamfílova, reveló que el factor clave que garantizó la seguridad durante las elecciones a la Duma Estatal fue la celebración de la votación en varios días. Según explicó la funcionaria rusa, esto permitió evitar que se registraran grandes aglomeraciones de gente en los colegios electorales.

En este contexto, Pamfilova señaló que, durante las elecciones, los miembros de las comisiones fueron objeto de una gran presión por parte de los enemigos de Rusia, que cobró forma de amenazas terroristas e intentos de piratear teléfonos. Asimismo, añadió que se enviaron cartas falsas a los responsables regionales, supuestamente en su nombre, en las que se les exigía que detuvieran los preparativos para la votación.

Durante la campaña electoral se han registrado “alrededor de 28 millones de ataques potencialmente peligrosos procedentes de Internet contra la página web de la Comisión Electoral Central de Rusia”, incluidos ataques directos contra todos los recursos digitales del organismo, “también durante los días de votación y recuento de votos”, informó la funcionaria rusa.

Vladímir Putin ha manifestado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana. Enfatizó que es necesario garantizar la seguridad a largo plazo de Rusia y eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas la expansión de la OTAN —que Moscú considera una amenaza— y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

La propuesta rusa contempla que Kiev retire completamente sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como de las provincias de Zaporozhie y Jersón (incorporadas a Rusia después de consultas populares en 2022) y que reconozca esos territorios, junto con Crimea y Sebastopol, como parte de la Federación de Rusia. Además, deben garantizarse la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.

(Tomado de RT)