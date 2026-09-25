Grupo de los 77 más China deciden posturas en Nueva York

La agrupación debe adoptar una declaración ministerial, que resultará guía en la que sus integrantes actúan de conjunto

El Sur Global y el futuro del multilateralismo fue el concepto que concitó la 50 Reunión Ministerial del Grupo de los 77 y China, que tuvo lugar este viernes en Nueva York.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin, cuyo país ejerce la presidencia pro tempore del Grupo encabezó el foro, que tuvo la participación del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El G77 y China comprende a 134 países y fue considerado por el titular de la diplomacia uruguaya como el “principal foro de negociación del mundo en desarrollo” en la ONU.

“Un sistema que distribuye de manera desigual la representación, los recursos y la capacidad de decisión pierde legitimidad”, sostuvo, y señaló que los países en desarrollo deben participar en la construcción de las reglas y no limitarse a adaptarse a decisiones adoptadas sin su participación.

En su intervención advirtió que prevalecen la pobreza, el hambre y las desigualdades, el endeudamiento y el insuficiente financiamiento al desarrollo, cuando restan cuatro años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados por ONU para 2030.

“No podemos aceptar que la deuda desplace inversiones esenciales en salud, educación, protección social o acción climática”, sostuvo.

Respecto a la inteligencia artificial el canciller dijo que la tecnología puede acelerar el desarrollo, pero alertó sobre el riesgo de que profundice las desigualdades si los países en desarrollo quedan limitados al rol de consumidores.

Uruguay defiende una gobernanza internacional de la inteligencia artificial inclusiva, así como un acceso equitativo a capacidades, datos e infraestructura digital.

El G77 más China debe adoptar aquí una declaración ministerial, que resultará guía en la que sus integrantes actúan de conjunto.

La reunión tiene lugar en el marco del período 81 de la Asamblea General de la ONU.