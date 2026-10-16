Jornada Provincial de Oftalmología: con una visión sin fronteras

El evento se desarrolla este viernes en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

Especialistas espirituanos altamente calificados ofrecen tratamiento quirúrgico a pacientes aquejados de diferentes enfermedades oculares. (Foto: Wilber Zada)

Bajo el lema Visión sin fronteras. Encuentro intercultural por la salud visual, sesiona este viernes la Jornada Provincial de Oftalmología en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus; que deviene plataforma para el diálogo sobre padecimientos oculares presentes no solo en Cuba, sino también en otras partes del mundo.

Al decir de la doctora Yilianny Yera Marín, jefa del servicio de Oftalmología en la institución hospitalaria, la cita pretende aprovechar el amplio potencial de experiencias con que cuenta el colectivo de especialistas; buena parte de ellos con misiones de colaboración en otros países.

La también especialista en primer grado añadió que el enfoque intercultural de la jornada científica se sustenta, además, en la participación de residentes extranjeros y el abordaje de diferentes enfermedades con presencia, en menor o mayor grados, en otras naciones.

Entre esas afecciones, Yera Marín aludió al comportamiento de la oncocercosis ocular en Ghana; la úlcera micótica en Perú y la loiasis, enfermedad parasitaria endémica en zonas del oeste y centro de África.

La Jornada Provincial de Oftalmología socializa, asimismo, a través de la presentación de casos clínicos de interés, experiencias de los especialistas espirituanos en la asistencia a pacientes aquejados de diferentes enfermedades oculares.

Igualmente, sirve de escenario para la actualización sobre el empleo de la Inteligencia Artificial en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de padecimientos visuales.