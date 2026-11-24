Con medio siglo de ejercicio, la doctora María de los Ángeles Vázquez ha devenido una de las figuras esenciales en el desarrollo de la Imagenología en Sancti Spíritus

La reciente Jornada Científica de Imagenología YayaboImagen 2026 reconoció la obra de la doctora María de los Ángeles (a la izquierda en la foto).

Detrás de cada radiografía hay ciencia y arte, aseguran; detrás de cada imagen hay una especie de espejo que desentraña los misterios del cuerpo y conduce, la mayoría de las veces, a los caminos de la salvación humana.

Estas razones, innegablemente, han cautivado durante 50 años de ejercicio a la doctora María de los Ángeles Vázquez Rodríguez, más conocida como Mányeles, una de las figuras esenciales en el desarrollo de la Imagenología en Sancti Spíritus.

Su sobresaliente currículo —lo dice con humildad— creció a fuerza de estudio y desde la sencillez enseñada por sus padres en aquel estrecho cuarto, plantado en un recodo del patio de la casa de sus abuelos, en Cabaiguán, donde no había espacio para muebles ni lujos; pero sobraban los sueños.

Desde que en 1976 inició como imagenóloga en el entonces Hospital Clínico Quirúrgico Regional Provincial, de Sancti Spíritus, no ha conseguido desligarse de esta institución en la que llegó a fungir como vicedirectora técnica y como jefa del servicio de Radiología durante varios años.

Su amplio aval incluye, también, dos misiones de colaboración médica: la primera en Lubango, Angola (1979-1982), y la segunda en Venezuela (2005-2010).

Angola devino clase magistral de solidaridad para la doctora espirituana que, de pronto, se enfrentó a la asistencia médica en un escenario de guerra donde el día a día era sobreponerse a vivencias crudas en condiciones a veces inimaginables.

Muchas vidas se salvaron gracias al personal cubano de la Salud, expresa la doctora que comprendió el justo valor de la cooperación médica y el humanismo en medio de la tragedia asociada a la guerra.

En Barinas y Anzoátegui, Venezuela, otras fueron las vivencias en centros asistenciales de ese país, que justamente en 2005 vieron nacer la Misión Barrio Adentro II, fruto del convenio de cooperación Cuba-Venezuela.

La doctora María de los Ángeles fue testigo de la atención integral y gratuita brindada a los ciudadanos venezolanos en Centros de Alta Tecnología y de Diagnóstico Integral abiertos para la realización de estudios altamente costosos a los cuales, la gran mayoría, anteriormente, no podían acceder.

María de los Ángeles Vázquez es una de las figuras esenciales en el desarrollo de la Imagenología en Sancti Spíritus. (Foto: Facebook)

Así, resuelta y aferrada a la idea de trascender por el bien que se hace desde el diagnóstico certero y oportuno, la doctora María de los Ángeles, aun hoy con sus 76 años se siente escuchada en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos. La voz de la profe todavía cuenta en la discusión de un caso en la consulta de Oncología de mama o en el dictamen final de un diagnóstico difícil de descifrar.

Fundadora de la docencia en la especialidad de Imagenología en la provincia, la hoy profesora auxiliar y consultante ostenta la distinción Por la Educación Cubana, la orden Al Servicio de la Vida y otros reconocimientos que hacen justicia a su obra salubrista, en la que no falta el parto feliz de una hija imagenóloga, con la misma pasión de convertir la Radiografía en ciencia y en arte para salvar.