Los egresados pondrán en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, en beneficio de la salud visual de la población espirituana

La formación de nuevos oftalmólogos incluyó su participación en intervenciones quirúrgicas. (Foto: Cortesía del servicio de Oftalmología)

Con la nueva hornada de cinco especialistas de primer grado en Oftalmología, que acaban de vencer su ejercicio académico final, suman 16 los residentes graduados en los últimos cinco años en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, centro con un fecundo recorrido en la formación docente.

De acuerdo con la doctora María Elena Ríos Rodríguez, profesora principal de Postgrado del servicio de Oftalmología, esta edición, la número 30, deviene compromiso con la excelencia académica y los servicios asistenciales a brindar a favor de la salud visual de la población espirituana.

El proceso formativo de las doctoras Mónica Durán González, Beatriz Delgado Mutis, Lisbet Herrera Caballero, Maylín García Fernández y Arleny Gutiérrez Jalun estuvo a cargo de un claustro de amplia experiencia docente e investigativa, garantía de un desempeño futuro de excelencia, indicó Ríos Rodríguez.

Los egresados coincidieron en que iniciarán una etapa profesional en la que pondrán en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos y agradecieron a los profesores de la especialidad de Oftalmología la dedicación hacia ellos en estos años de estudio y el empeño por formarlos como profesionales de alta calificación científica.

El proceso formativo estuvo a cargo de un claustro de amplia experiencia docente e investigativa. (Foto: Arelys García/ Escambray)

En este sentido, la doctora Yenny García Millán, presidenta del Capítulo espirituano de Oftalmología, los exhortó a mantener siempre la curiosidad científica, la humildad ante el paciente y la excelencia en la prestación del servicio.

“Durante estos años de residencia en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, hemos compartido mucho más que guardias interminables, discusiones diagnósticas, días largos de salón y decisiones difíciles al pie de la lámpara de hendidura; hemos compartido la vida”, significó la reconocida especialista de segundo grado.

Sancti Spíritus cuenta con más de una veintena de especialistas en Oftalmología dedicados a la formación docente; de ellos cuatro con la categoría de instructores, 13 auxiliares, ocho investigadores, 18 máster en Ciencias y un doctorando; resultados que evidencian la apuesta del servicio por contar con un claustro de elevada calificación.

Palabras a los graduados de la profesora Yenny García Millán, presidenta del Capítulo espirituano de Oftalmología

Queridos residentes, queridos colegas y familiares:

Hoy es uno de esos días en los que el tiempo en el hospital parece detenerse para darnos espacio a la emoción, al orgullo y a la memoria.

Mirándolas aquí hoy, con sus batas impecables y esa mezcla inconfundible de alivio y felicidad en los ojos, es inevitable recordar el primer día en que cruzaron las puertas del servicio.

Llegaron con las manos un poco temblorosas, con el peso de la teoría a cuestas, y con la inmensa ilusión de aprender a descifrar el milagro de la visión. Durante estos años de residencia en el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos, hemos compartido mucho más que guardias interminables, discusiones diagnósticas, días largos de salón y decisiones difíciles al pie de la lámpara de hendidura. Hemos compartido la vida.

He tenido el privilegio de verlas crecer paso a paso: de ver cómo sus manos ganaban la precisión milimétrica que exige el quirófano, cómo su mirada clínica se volvía más aguda, pero, sobre todo, cómo su sensibilidad humana nunca se perdió ante el cansancio. En cada paciente que recuperó la luz, en cada fondo de ojo analizado con rigor y en cada guardia en la que se sostuvieron mutuamente, ustedes dejaron una parte de su alma.

“Mantengan siempre la curiosidad científica y la humildad ante el paciente”, exhortó a los graduados la profesora Yenny García Millán, presidenta del Capítulo espirituano de Oftalmología. (Foto: Arelys García/ Escambray)

Ser un gran oftalmólogo se mide por la capacidad de mirar al otro con empatía cuando más vulnerable se encuentra. Y eso, ustedes lo llevan grabado de sobra.

Sé bien todo lo que este camino ha costado. Las horas robadas al descanso, la distancia con la familia, las dudas que a veces pesaban y la exigencia constante de dar siempre lo mejor, incluso cuando las fuerzas escaseaban. Por eso, hoy la recompensa es tan legítima y tan profundamente merecida.

A partir de hoy, el título que reciben no es solo el reconocimiento a una especialidad conquistada a base de talento y disciplina; es una llave que les abre la puerta para transformar vidas. Ya no son las residentes que venían a aprender bajo nuestra tutela; hoy son colegas formadas, especialistas en quienes confío plenamente y cuyo futuro miro con profunda admiración y orgullo.

Nunca olviden de dónde vienen, la calidez de nuestra gente y la vocación que los trajo hasta aquí. Mantengan siempre la curiosidad científica, la humildad ante el paciente y la exigencia de la excelencia, pero cuiden también de ustedes mismos y de quienes los han acompañado y sostenido en este viaje.

Muchas felicidades, queridas especialistas. Que la luz que hoy celebran guíe siempre sus manos y sus vidas. ¡Muchos éxitos!