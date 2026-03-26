Jóvenes espirituanos celebran el 4 de Abril (+fotos)

Los jóvenes saludan el nuevo aniversario de su organización dando el aporte en tareas productivas. (Foto: UJC/Sancti Spíritus)

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) celebrarán el 4 de Abril sus aniversarios 64 y 65, respectivamente, con un amplio programa de actividades que comenzaron desde este mes y se extenderán hasta el próximo.

El inicio de las celebraciones estuvo marcado por el Bastión Estudiantil protagonizado por los jóvenes de la Enseñanza Media en el territorio. A ello se suman diversas jornadas de trabajo voluntario que han llevado a cabo los muchachos de las Brigadas Juveniles del Centenario en huertos y parcelas para tributar a la producción de alimentos en la provincia, así como la conmemoración del aniversario 69 del Asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj.

Abran Sánchez González, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Sancti Spíritus, precisó al respecto: “En los próximos días llevaremos a cabo diversos espacios de diálogo, entre los que destacan la tercera edición de Cuba es mi mochila, con sede en Fomento, para propiciar el intercambio con exdirigentes de nuestra organización y combatientes de la Revolución”.

Los detalles de la celebración en la provincia fueron divulgados en conferencia de prensa por el primer secretario del Comité Provincial de la UJC en Sancti Spíritus. (Foto: Gabriela Estrella Cañizares/Escambray)

También, los niños y jóvenes espirituanos participarán en diversos eventos deportivos, culturales y educativos en las principales plazas y parques, entre los que figura el Festival nacional de pintura sobre asfalto, que tendrá lugar en los ocho municipios del territorio.

Mientras, el 28 de marzo, Jatibonico acogerá una jornada de trabajo voluntario en una finca de semillas para aportar a la producción de plantas útiles para la medicina verde.

De igual forma, en todos los consejos populares de Sancti Spíritus tendrán lugar revistas pioneriles lideradas por los centros educativos, donde los niños se apropiarán de los personajes de la Edad de Oro para llevarlos, una vez más, al escenario.

Una delegación de Sancti Spíritus participará en el acto nacional por los aniversarios de la UJC y OPJM.

“El propio día 4 de abril estaremos en La Sierpe, municipio que acogerá las actividades centrales en la provincia, donde se llevará a cabo un trabajo productivo. Además, estaremos reconociendo a un grupo de jóvenes destacados en sectores vitales como el energético, la salud, la producción de alimentos y el azucarero”, acotó Sánchez González.