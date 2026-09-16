EEUU: Kevin Warsh entre Trump y la pared, tras subida de tasas de interés

La medida de la Reserva Federal se produce tras casi siete meses de guerra de Estados Unidos con Irán

Para algunos observadores la medida podría generar discrepancias entre Trump y Warsh. (Foto: PL)

La Reserva Federal (Fed) elevó este miércoles su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2023 en Estados Unidos, intentando contener la inflación persistentemente alta, una decisión que, para algunos, desafía al presidente Donald Trump.

La medida de la Fed se produce tras casi siete meses de guerra de Estados Unidos con Irán, que ha provocado un escenario desestabilizador en la volátil región del Medio Oriente, la elevación de los precios de la energía, y amenaza con hacer que la inflación sea más persistente.

El aumento de un cuarto de punto porcentual lleva la tasa clave de la Fed a casi 3.9 por ciento y, con el tiempo, podría encarecer los costos de los préstamos hipotecarios, los créditos para automóviles y las tarjetas de crédito, destacan medios locales.

Las proyecciones trimestrales de la Fed indicaron también que su comité encargado de fijar las tasas de interés prevé un segundo aumento más adelante este año, lo que la ubicaría en 4.1 por ciento.

Mediante un comunicado, la institución subrayó que “la medida de política monetaria adoptada hoy respaldará un retorno más oportuno” al objetivo de inflación del dos por ciento del banco central.

Este representa el primer movimiento significativo en materia de tasas de interés bajo la gestión del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, lo que para algunos observadores podría generar discrepancias con Trump.

El mandatario republicano lo nombró para el cargo por encontrarse en su círculo de leales y luego de presionar al banco central para que redujera las tasas de interés.

Con el anterior presidente de la institución, Jerome Powell, Trump tuvo más de una diferencia.