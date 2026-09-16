Equipo masculino cubano gana boleto al Mundial de Voleibol

Para los criollos, el bronce apenas representa el primer capítulo de un duelo que tendrá continuación, pues después de la jornada de descanso volverán a enfrentarse el viernes a República Dominicana en las semifinales del clasificatorio olímpico de NORCECA

La victoria tuvo sabor a desquite después del tropiezo sufrido frente a Canadá. (Foto: PL)

Cuba venció este miércoles 3-0 a República Dominicana y conquistó la medalla de bronce del Campeonato Continental NORCECA Masculino de voleibol, además de asegurar el último boleto mundialista hacia 2027.

En el Avenir Centre, los antillanos dominaron el encuentro con parciales de 25-22, 25-19 y 26-24 para cerrar con autoridad un torneo en el que ya habían superado por idéntico marcador a los quisqueyanos durante la fase de grupos.

La victoria tuvo además sabor a desquite después del tropiezo sufrido ayer frente a Canadá, que frenó a los cubanos por 3-0 en semifinales y avanzó a la disputa del título en su propia cancha.

Cuba construyó su triunfo desde el ataque, con ventaja de 41-29, mientras también se impuso en bloqueo y servicio, al tiempo que aprovechó los 11 errores cometidos por sus adversarios frente a 16 propios.

Miguel Ángel López y Marlon Yant aportaron 11 puntos cada uno, al igual que Robertlandy Simón, quien volvió a convertirse en una referencia ofensiva para una selección que encontró en los momentos decisivos la serenidad que ayer le había faltado.

Por República Dominicana, Adrián Figueroa encabezó la producción con 15 unidades y Héctor Cruz añadió 10, insuficientes ante una formación cubana que cerró con firmeza el tercer parcial cuando el partido amenazaba con prolongarse.

El tercer lugar garantiza a Cuba la última de las tres plazas concedidas por el certamen para el Campeonato Mundial de 2027, junto a los finalistas Canadá y Estados Unidos, que disputarán la corona en Moncton.

Para los cubanos, sin embargo, el bronce apenas representa el primer capítulo de un duelo que tendrá continuación, pues después de la jornada de descanso volverán a enfrentarse el viernes a República Dominicana en las semifinales del clasificatorio olímpico de NORCECA.

El vencedor avanzará a la final del sábado, donde estará en juego el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en una nueva batalla entre dos equipos que ya conocen demasiado bien el camino que los separa.