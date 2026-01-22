Kremlin confirma primera reunión trilateral de Rusia, EE.UU. y Ucrania

El acuerdo concibe que la primera reunión del grupo de trabajo trilateral sobre cuestiones de seguridad tendrá lugar en Abu Dabi este mismo viernes 23 de enero

Vladímir Putin con Steve Witkoff y Jared Kushner (Foto: AP)

Tras la reunión entre Vladímir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, informó que este viernes se realizará en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) la primera reunión trilateral sobre seguridad entre EE.UU., Rusia y Ucrania.

«Se acordó que la primera reunión del grupo de trabajo trilateral sobre cuestiones de seguridad tendrá lugar en Abu Dabi hoy mismo, viernes 23 de enero. Grupo de trabajo trilateral quiere decir que [está integrado] por representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania», preció, de acuerdo con el reporte de Rusia Today.

La delegación rusa será encabezada por Ígor Kostyukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, explicó Ushakov, agregando que Putin ya ha dado instrucciones para los planteamientos que se harán en Emiratos Árabes Unidos. «Los jefes del grupo de asuntos económicos bilaterales, Kiril Dmítriev y Steve Witkoff, también se reunirán en Abu Dabi», declaró

«Hay que reconocer que los estadounidenses han hecho mucho para preparar [la reunión]. Esperan que este encuentro transcurra de manera exitosa y abra perspectivas para el avance en toda la gama de cuestiones relacionadas con el fin del conflicto y el logro de un acuerdo de solución pacífica», concluyó.

El encuentro en Moscú

Este jueves, Vladímir Putin mantuvo negociaciones con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien llegó a la capital rusa esta misma jornada. «Las negociaciones duraron aproximadamente cuatro horas y fueron constructivas e informativas, y diría que extremadamente francas y confiadas«, dijo Ushakov.

Ushakov dijo que la reunión se centró en la obtención de información y el desarrollo de futuras acciones, y agregó que la parte estadounidense informó a Moscú sobre el contenido de las conversaciones entre Trump y Zelenski en Davos y de otras reuniones sobre la solución del conflicto ucraniano.