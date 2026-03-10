Putin y Trump conversaron sobre situación mundial

Putin expresó una serie de ideas para una rápida resolución política y diplomática de la situación en el Medio Oriente. Trump, por su parte, ofreció una evaluación en el contexto de la operación conjunta con Israel, refirió el asesor del mandatario ruso

El énfasis estuvo en la situación en torno al conflicto con Irán y las negociaciones bilaterales en curso sobre la regulación ucraniana, con la participación de representantes estadounidenses.

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversaron este lunes sobre temas internacionales, como la situación en Medio Oriente y la paz en Ucrania, dijo el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

«Este lunes «por la tarde, tuvo lugar una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos. El énfasis estuvo en la situación en torno al conflicto con Irán y las negociaciones bilaterales en curso sobre la regulación ucraniana, con la participación de representantes estadounidenses», dijo Ushakov a los periodistas.

Putin expresó una serie de ideas para una rápida resolución política y diplomática de la situación en el Medio Oriente. Trump, por su parte, ofreció una evaluación en el contexto de la operación conjunta con Israel, refirió el asesor del mandatario ruso.

«Los presidentes también abordaron la cuestión de Venezuela, principalmente desde la perspectiva de la situación en el mercado petrolero mundial», declaró Ushakov.

Venezuela vivió el 3 de enero un ataque militar de Estados Unidos sin precedentes en tres regiones del norte del país que concluyó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por diversos delitos vinculados al narcotráfico.

Autoridades reportaron el fallecimiento de más de 100 personas durante esa noche.

Dos días después del ataque estadounidense, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el cargo como presidenta encargada, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que tuvo como fin «garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación».

Ushakov explicó que el diálogo se produjo por iniciativa del mandatario estadounidense. El asesor presidencial reveló que Trump subrayó la importancia de mantener este tipo de contactos de forma regular, tal como se habían planteado previamente.

Añadió además que la conversación de aproximadamente una hora fue muy sustancial y, «sin duda, tendrá una importancia práctica para el trabajo futuro de ambos países en diversos ámbitos de la política internacional».

Rusia y Estados Unidos rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre Putin y Trump, la primera desde el regreso del político republicano a la Casa Blanca.

Desde entonces, los dos líderes hablaron por teléfono en varias ocasiones, y el 15 de agosto, los mandatarios se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en Alaska, en una cumbre de dos horas y 45 minutos.

Los días 28 y 29 de diciembre, Putin y Trump mantuvieron dos conversaciones telefónicas, en las que abordaron temas relacionados con la resolución del conflicto en Ucrania, así como la cooperación económica entre ambos países.