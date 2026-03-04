Putin califica de “atentado terrorista” ataque a buque gasero ruso

Foto: Archivo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó como un “atentado terrorista” el ataque contra un buque gasero ruso en el mar Mediterráneo y no descartó la posibilidad de que Moscú suspenda de inmediato el suministro de gas a los mercados europeos.

En declaraciones recientes, el mandatario sugirió que Rusia podría reorientar sus exportaciones energéticas hacia otros destinos. “Ahora se están abriendo otros mercados. Y tal vez nos convenga más dejar de abastecer al mercado europeo ahora mismo. Orientarnos a los mercados que se están abriendo y afianzarnos en ellos”, afirmó.

La Unión Europea había previsto una reducción progresiva de su dependencia del gas ruso en el plazo de un mes, pero Putin dejó entrever que la decisión podría adelantarse.

El jefe del Kremlin señaló además que la situación en Oriente Medio influye en los precios de los combustibles a nivel mundial y sostuvo que el aumento del gas en Europa responde, entre otros factores, a “políticas erróneas” adoptadas por Bruselas durante años.

Añadió que la subida de los precios del petróleo está relacionada, en parte, con las restricciones impuestas al crudo ruso.

En otro momento, acusó a Ucrania, con el respaldo de agencias de inteligencia occidentales, de preparar posibles sabotajes contra oleoductos en el fondo del mar Negro, y advirtió que cualquier intento de atacar gasoductos submarinos constituiría “un juego muy peligroso”. Según Putin, tales acciones generarían nuevas tensiones y afectarían directamente a Europa, a la que describió como perjudicada por las decisiones de Kiev.