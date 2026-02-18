Rusia siempre ha estado junto a Cuba en defensa de su soberanía, asegura Putin

Vladimir Putin recibió este miércoles a Bruno Rodríguez en el Kremlin. (Fotos: PL)

El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó este miércoles que Rusia siempre ha estado al lado de Cuba en defensa de su soberanía e independencia.

Al recibir en el Kremlin al canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien se encuentra en Moscú cumplimentando una vista de trabajo en calidad de enviado del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Gobierno, el mandatario del gigante euroasiático destacó la relación especial que durante décadas han mantenido ambas naciones.

“Siempre hemos estado del lado de Cuba en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo, y siempre hemos apoyado al pueblo cubano”, enfatizó el líder ruso.

Asimismo, resaltó que su Gobierno y la sociedad rusa conoce cuan difícil ha sido para la mayor de las Antillas defender las más de seis décadas de soberanía, “luchando por su derecho a vivir según sus propias reglas y defender sus intereses nacionales”, acotó.

«Estamos en un período especial, con nuevas sanciones. Ya saben qué opinamos al respecto. No aceptamos nada por el estilo”, sentenció.

Putin destacó además que las relaciones bilaterales entre Moscú y La Habana van por un camino positivo. Al mismo tiempo recordó que este año se cumple el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), ante lo cual aseguró que “lo celebraremos juntos”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba agradeció de forma especial la solidaridad expresada por el presidente y por el Gobierno ruso de manera sólida y permanente frente al endurecimiento del bloqueo contra Cuba y el cerco energético que crea situaciones difíciles para la economía, y para el pueblo antillano.

“Nuestras relaciones están fundamentadas en una relación estratégica sobre todo en estos momentos que vive Cuba, hemos estado durante años trabajado hombro con hombro. Nuestros proyectos marchan bien y avanzan en post de nuestros pueblos”, añadió el también miembro del Buró Político del PCC.

Igualmente, manifestó sentirse honrado por la oportunidad de dialogar con el jefe de Estado ruso y trasladó saludos afectuosos del general de Ejército, Raúl Castro, y del primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Previo a este encuentro Rodríguez intercambió con varios dirigentes políticos, parlamentarios y gubernamentales de la nación eslava, entre los que se incluyen su homólogo Serguéi Lavrov, quien recalcó que Rusia mantendrá el apoyo irrestricto a La Habana frente al bloqueo impuesto por Washington.

“Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hacemos un llamamiento a Estados Unidos para que muestre sentido común y un enfoque responsable y se abstenga de planes para un bloqueo naval de la Isla de la Libertad”, destacó el canciller ruso.

Igualmente, se reunió con el presidente del Partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitir Medvédev, con el primer vicepresidente de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso), Iván Melnikov, y con el viceprimer ministro y copresidente de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, Dmitry Chernyshenko.

El titular de Exteriores llegó a Moscú en la tarde del 17 de febrero y extenderá su agenda hasta este jueves, de conjunto con la delegación que lo acompaña integrada por el viceprimer ministro y ministro de la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, y el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe de Estados Mayor General, general de Cuerpo de Ejército, Roberto Legrá, entre otros funcionarios.