BANDEC ratifica validez de pequeñas denominaciones de moneda nacional

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) en Ciego de Ávila emitió este miércoles un comunicado oficial para todo el país en el que ratificó la vigencia y validez de los billetes y monedas de uno, tres, cinco, diez y veinte pesos cubanos (CUP), ante denuncias de ciudadanos sobre su rechazo en establecimientos privados.
La entidad precisó a través de su perfil en la red social Facebook que el Banco Central de Cuba es el único organismo facultado para dictar normas sobre la circulación monetaria, y subrayó que esas denominaciones conservan pleno poder liberatorio para la compra de bienes y servicios en el territorio nacional.
El comunicado enfatizó que ningún actor económico, independientemente de su forma de gestión, puede decidir qué billetes o monedas acepta o rechaza, pues ello constituye una violación de las normativas comerciales y de protección al consumidor.
BANDEC advirtió que quienes incurran en esa práctica estarán sujetos a medidas administrativas y legales por parte de las autoridades competentes.
La institución llamó a la responsabilidad social y a la disciplina económica, al señalar que negar el uso de esas denominaciones afecta directamente a pensionados, trabajadores y otros sectores vulnerables, además de generar malestar en la población.
(Con información de ACN)
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