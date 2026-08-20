Mayoría de recién nacidos espirituanos egresan con lactancia materna exclusiva

Esta práctica de alimentación natural ha demostrado ser una terapia eficaz en la recuperación de neonatos prematuros y con bajo peso en los servicios de la Maternidad del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos

La leche materna reúne los requerimientos nutricionales e inmunológicos del niño y disminuye el riesgo de que este padezca varias enfermedades agudas o crónicas. ( Foto: Arelys García Acosta/Escambray)

Más del 98 por ciento de los bebés que nacen en los servicios de la Maternidad del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, egresan con lactancia materna exclusiva; opción fomentada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), debido a los beneficios para el desarrollo de los niños.

El doctor Manuel López Fuentes, especialista de primer grado en Neonatología y responsable del Comité de Morbilidad Continua en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la citada institución, en el servicio esta práctica de alimentación natural ha demostrado ser una terapia eficaz en la recuperación de neonatos prematuros y con bajo peso ingresados.

De conjunto con el Banco de leche humana, se realizan acciones educativas sobre las ventajas de la lactancia para la madre y el bebé, el rol de la paternidad en este período y el estímulo a mujeres donadoras de leche materna, indicó López Fuentes.

En las salas donde permanecen infantes ingresados —subrayó—también se realizan charlas educativas, conversatorios e intercambios con madres para que amamanten a sus hijos y no le suministren ningún otro complemento hasta el sexto mes de vida.

Varios especialistas en el tema en la provincia coinciden en que el mayor reto es mantener en el tiempo esa forma de manutención, pues algunas mamás la abandonan en los primeros meses de vida y subestiman sus bondades.

La leche materna —subrayaron— es un alimento que posee los requerimientos nutricionales e inmunológicos necesarios para el niño y disminuye el riesgo de que este padezca varias enfermedades agudas o crónicas.

Desde 2017 funciona en el mayor centro asistencial del territorio, el Banco de Leche Humana Jardín para la Vida, destinado a favorecer a los bebés bajo peso al nacer, los prematuros y recién nacidos ventilados, neonatos intervenidos quirúrgicamente; además de los hijos de madres portadoras de VIH y los de aquellas que han sido ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Camilo Cienfuegos.

Según estudios de la Unicef, la lactancia materna, devenida la primera vacuna recibida por los más pequeños y pequeñas, podría prevenir casi 400 000 muertes infantiles y alrededor de 140 000 muertes maternas cada año en el mundo.