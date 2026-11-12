La eterna mariposa azul (+fotos y video)

Elizabeth conoce a todos los estudiantes, claustro y familiares de la institución educativa, ubicada en Jatibonico. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Elizabeth se posó en la tierra, hace tres décadas, en un frío octubre. Lo hizo con similar gracia que las mariposas que se refugian en ese mismo mes en los santuarios de hibernación encontrados durante sus grandes vuelos. Específicamente, ocurrió el día 21, el mismo número delator que esa hija de Jatibonico carga con una anomalía cromosómica.

Los primeros tiempos transcurrieron entre miedos, incertidumbres, preguntas… Pero sus padres — Mirna Morales y Oscar Guerra— jamás se dejaron vencer. Cada logro de la pequeña se disfrutó como fiesta, victoria ante la alteración genética con más obstáculos sociales que las huellas propias del cromosoma extra.

Fue esa, quizá, la primera lección aprendida en la institución educativa Valle Grande, de Jatibonico, perteneciente a la Enseñanza Especial de Sancti Spíritus. Con solo cinco años, Elizabeth Guerra Morales formó parte de su matrícula.

“A partir de un diseño curricular funcional transitó por todos los grados —rememora Olga María Santana Hernández, experimentada pedagoga—. Se preparó, además, mediante proyectos diversos culturales, deportivos, ambientales… porque nuestra mayor aspiración es que los estudiantes sepan asumir con independencia los retos impuestos por la vida”.

Y Eliza lo logra cada día. Por ello, hoy mira Oscar Guerra Gómez por el retrovisor la historia de su pequeña de ojos como azabaches y se emociona. No ha sido fácil el andar, levantarse ante los tropiezos, encontrar las mejores estrategias para vencer las adversidades; pero ahí está su eterna niña, un verdadero símbolo de vida.

“Que se vinculara a Valle Grande siempre fue muy positivo —cuenta—. Avanzó mucho, tal vez hubiera sido imposible en otra enseñanza o en la propia casa. No buscamos resultados académicos, sino el roce social, quitar barreras”.

SOBRE LOS ESCENARIOS

Cuando a Elizabeth las alas le comenzaron a crecer necesitó hallar otro espacio fuera de los perímetros del aula para revolotear con su alegría. Y justo en los brazos abiertos del instructor de arte Olisvael Basso Rodríguez encontró el más cálido de los refugios.

La niña hermosa de pelo negro hasta la cintura se insertó en un proyecto que, más que arte, esparció sueños. Salvó espíritus. Hizo realidad su nombre: Dueños de la Fantasía.

A través del proyecto Dueños de la Fantasía, esparció dosis de felicidad por las redes sociales. (Foto: Cortesía Olisvael Basso)

Y en igualdad de condiciones a los muchos artistas que crecieron ensayo a ensayo, presentación a presentación, dentro y fuera del municipio, estaba ella. Verla bailar es un deleite. Lo ocupa todo. Suavidad en cada movimiento, gracia en la pose de su cabeza. Levita.

Con las ovaciones, siempre deja escapar una sonrisa. Se inclina ante los públicos. Ni detrás del telón pierde la postura. Tampoco lo hizo en los tristes tiempos de la covid, cuando, convocada por Olisvael regaló, en las redes sociales, fotos en que su rostro se adueñó de personajes diversos: ecologista, Frida Kahlo, las Lucía de Humberto Solá, las esencias del teatro… Fueron dosis de alivios que el proyecto jatiboniquense entregó en los días más aciagos de los últimos años en la historia del orbe.

“También ha participado en olimpiadas deportivas convocadas por la educación especial —aclara su progenitor—. Ha ido fuera de Sancti Spíritus con los guías de Valle Grande. Sus resultados individuales le aportaron a los reconocimientos de la escuela, destacada a nivel provincial”.

EL REGRESO

Demasiadas razones para que, con el certificado de noveno grado bajo el brazo, a Eliza le costara abandonar totalmente la institución educativa plantada al borde de la Carretera Central de Cuba.

“Continuó con nosotros en preparaciones, eventos… —alega Olga María Santana Hernández—. No podíamos dejarla ir”.

Más de una reunión, más de una gestión y, finalmente, otra alegría con ella como noticia tomó cuerpo en la institución educativa Valle Grande. Elizabeth Guerra Morales se insertó en el mundo laboral con los mismos derechos y deberes del resto de su colectivo.

Ofrece una calurosa bienvenida a quienes visitan la institución.

“Soy su recepcionista. Estoy muy contenta”, aclaró a este equipo reporteril.

Desde entonces, se acomoda en una pequeña área de la institución. Una mesa, silla, libreta y teléfono le acompañan. Anota el nombre de cada visitante. Avisa de llamadas telefónicas. Informa a docentes y el resto del colectivo sobre cualquier decisión. Asiste a reuniones. Conoce con detalles a estudiantes, claustro y tutores legales.

“Es otro logro, motivación, responsabilidad. No le exige mucho, pero sí tiene tareas y horarios que cumplir. Sin dudas, la escuela ha sido una bendición para ella y la familia”, asegura con orgullo Oscar Guerra Gómez.

Con Oscar Guerra, su progenitor, mantiene una bella relación.

Similar sentimiento deja escapar puntualmente cada mañana cuando la acompaña hasta la vieja y roída cerca perimental del plantel. Hace mucho Eliza no viste uniforme, pero queda la inocencia. Tras bajarse de la bicicleta se despiden de una manera muy propia. Chocan nudillos y palmas de las manos. Un beso en la mejilla como broche de oro. Sonríen en complicidad. Ambos son los únicos que entienden. Desde la distancia se disfruta, más que un ritual, la expresión de un amor incondicional.

Basta ese impulso para que la institución educativa Valle Grande transpire una sincera bienvenida a quienes deciden cruzar su portón. No pierde oportunidad para regalar su arte frente a sus compañeros y alumnado.

Aunque ahora es una trabajadora del centro, no pierde oportunidad para bailar en los matutinos o eventos.

“Soy una niña feliz”, dice y no necesita de argumentos.

Eliza se posa con magia desde el segundo exacto en que descubre. En su mirada con ganas de conquistar el mundo hay paz y ternura. También coraje y muchas ganas de crecer. Le sobran motivos. No exageraron el día que la bautizaron como Mariposa de Luz.