Nunca es tarde para comenzar a investigar

Asegura Laura Sebrango Consuegra, estudiante de cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, quien desde hace algunos meses se adentra en este campo

«Los estudiantes tenemos a nuestro alcance infinidad de posibilidades para desarrollar la investigación científica, solo tenemos que aprovecharlas y rodearnos de quienes puedan potenciarlas», asegura. (Fotos: Gabriela Estrella Cañizares/ Escambray)

«Cuando comencé la vida universitaria no tenía idea de que me llevaría por este camino, no imaginaba la infinidad de posibilidades que tenemos los estudiantes para desarrollar la investigación científica», confiesa Laura Sebrango Consuegra, estudiante de cuarto año de Ingeniería Informática en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS).

Sus primeros años como universitaria estuvieron centrados en adquirir toda la teoría necesaria y propia de esa especialidad, que no tardó en llevar a la práctica a través de su primer gran proyecto.

«Me interesaban mucho los sistemas recomendadores (encargados de sugerir a los usuarios las tendencias que otros siguen y así visibilizar contenido que pueda gustar en las plataformas de entretenimiento), de allí nació la idea de implementarlos a una plataforma encargada de recomendar establecimientos gastronómicos», precisa.

Fue un arduo trabajo alabado por sus profesores y compañeros, quienes le propusieron compartir estas experiencias con especialistas en la materia y llevar el proyecto a un estadio superior; entonces Laura tuvo su primer contacto con la investigación científica.

«Estaba en tercer año y creía que ya no tenía tiempo para esas cosas, fue todo un reto, pues no tenía conocimiento de cómo recopilar la información o escribir el propio artículo; es un proceso complejo que requiere paciencia y mucho trabajo, pero si te rodeas de compañeros y profesores que te guían y acompañan es mucho más sencillo», asegura Laura.

También se ha adentrado en el universo de otras temáticas diversas, entre las que destacan el uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, que devino artículo científico y que por su valor para estudiantes y docentes ya ha sido enviado a una revista de impacto, donde debe publicarse en los próximos meses.

Además, ha participado en eventos multitemáticos internacionales para socializar saberes, entre ellos el Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre (FLISOL) 2026, CubanIA 2026 y la VII Jornada Científica Internacional del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Raúl Ferrer de la UNISS.

Laura ha participado en eventos multitemáticos internacionales, entre ellos FLISOL y CubanIA 2026 y la VII Jornada Científica del CECESS en la Universidad de Sancti Spíritus.

«Al principio las exposiciones de trabajos delante de mis profesores y compañeros de aula me atemorizaban mucho, pero haber tenido la oportunidad de participar en estos eventos me ha dado herramientas comunicativas y la seguridad que hoy me permite hablar frente a otros estudiantes, así como expertos en temas diversos con tranquilidad», añade.

Tales razones han permitido que Laura sea considerada una de las candidatas de su facultad para optar por el Premio al Mérito Científico al concluir el presente período lectivo, pues ha demostrado que se puede hacer mucho en poco tiempo, sin sacrificar la calidad y el rigor de los trabajos.

A pesar de ser desconocido para muchos estudiantes, ese es uno de los reconocimientos más significativos que la universidad entrega a aquellos jóvenes que hicieron de su etapa formativa un espacio de ciencia e innovación desde la ética y la investigación y supone una de las cartas de presentación más valiosas para cualquier profesional que desea encauzar su carrera en este ámbito.

«Nunca es tarde para investigar, yo empecé al final de mi etapa universitaria y miren todo lo que he podido lograr, lo más importante es tener los deseos de hacerlo porque publicar y hacer ciencia puede ser difícil, pero no imposible y soy el mejor ejemplo de ello», concluye Laura, quien exhorta a otros estudiantes a interesarse por la investigación científica y no rendirse ante los retos que impone.