La guerrilla permanente que es el periodismo (+fotos)

El 5 de marzo de 1933 falleció en La Habana el insigne patriota Juan Gualberto Gómez, periodista y organizador en Cuba de la Guerra Necesaria

Los periodistas cubanos rindieron tributo a Juan Gualberto Gómez. (Fotos: ACN)

Es el periodismo una guerrilla permanente y llegamos a las redacciones a comernos el mundo, expresó Rafael Mena Brito, estudiante de segundo año de la carrera, en el tributo hoy al patriota cubano y periodista Juan Gualberto Gómez.

En la necrópolis de Colón, de La Habana, frente a la tumba que guarda los restos de Juan Gualberto Gómez, el joven estudiante que también ejerce en la redacción cultural del periódico Granma, dijo que constituye un honor disertar en el acto que dió inicio a la jornada por el Día de la Prensa Cubana.

Como cada año es una tradición que los jóvenes asuman el homenaje al luchador independentista y periodista que fue Juan Gualberto, hombre de confianza de José Martí, fundador del periódico Patria, el 14 de marzo de 1892.

«¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué insistir en esta tradición? Les animo a encontrar la respuesta en una reflexión muy sencilla, pues es sabido, en los tiempos actuales, la abundancia de jóvenes en este oficio. Muchos son recién graduados, y otros, incluso desde el primer año de la carrera, ya tienen la dicha de formar parte del gremio», expuso el estudiante.

Recordó a Martí, al internacionalista Pablo de la Torriente Brau caído en la Guerra Civil española, y a Fidel Castro, quienes con una visión en común vieron al periodismo como un ente aglutinador y un arma de lucha por las causas justas.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), encabezó la peregrinación a la tumba del reconocido intelectual cubano, junto a un grupo de profesionales, que a pesar del difícil contexto, acudieron a reafirmar que en tiempos complejos la unidad se torna inquebrantable.