La sabiduría de Ramón González y su afán por los cultivos protegidos (+fotos)

Aunque comenzó sin tener idea de cómo cultivar bajo techo, hoy este espirituano es un referente en la agricultura urbana del territorio

«La disciplina tecnológica y la organización son imprescindibles si quieres sacarle a tus canteros todo cuanto pueden dar»,asegura Ramón. (Fotos: Oscar Alfonso/ ACN)

Cuando Ramón González Sánchez se enfrentó a la siembra de vegetales y hortalizas en el Complejo de Producción Intensiva La Quinta, de Sancti Spíritus, traía como aliados su experiencia como campesino y un «montón» de inquietudes; ni idea tenía de cómo cultivar bajo techo tomates, pepinos, pero le entré sin miedos, dijo quien es hoy uno de los referentes en esa entidad.

Lo primero que hice fue observar y después preguntar una y otra vez para no tener dudas, refirió, y así fui dándole forma a mis áreas y me entusiasmé al sembrar posturas de alta calidad, con riego localizado, por goteo, el cual nunca había tenido la oportunidad de emplear.

Y mientras las plantas crecían robustas, agregó, supe lo importante que resulta, a su vez, el humus de lombriz, abono orgánico que tampoco había utilizado de forma sistemática y que aquí es permanente porque, además, mejora el suelo.

Como buen campesino, desde el primer momento Ramón abonó sus casas con un fertilizante único, hacer las cosas lo mejor posible y aprovechar bien el tiempo, desde el amanecer, para vencer las tareas planificadas.

Aquí la disciplina tecnológica y la organización son imprescindibles si quieres sacarle a tus canteros todo cuanto pueden dar y, como hábito, cada cosa la llevo a punta de lápiz en una libreta, como mi guía de producción, de donde siempre extraigo enseñanzas y puedo conocer qué me faltó, donde pude haber hecho algo mejor, especificó.

Cuando hice la primera cosecha, ya estaba convencido de las potencialidades de esta batería de casas, aseveró, pues en poco espacio logras volúmenes altos de cosechas, con frutos de mayor calidad, y si organizas bien la rotación, al año los dividendos son mejores.

Esto es un trabajo de mucha constancia, dedicación, insistió, las plantaciones te exigen estar sobre ellas, buscando si alguna plaga u hongo están presentes, deshijando, conduciendo las matas, guataqueando, cosechando y después, alistando de nuevo los suelos.

Casi una década entre casas de cultivos protegidos son para Ramón tiempo suficiente para abrazar conocimientos a partir de su experiencia práctica.

Nunca puedes estar conforme, aclaró, y es ley mantener las áreas exteriores de las casas limpias, bien «chapeaditas».

Aquí ha habido tiempos mejores y otros malos, esto parecía que dejaría de funcionar, se fueron buenos «caseros» porque se pagaba muy poco, pero con la nueva organización de trabajo, con unos usufructuarios y su Proyecto de Desarrollo Local, las cosas han cambiado, manifestó.

El salario es mucho mejor y si tus resultados productivos son altos, hay incrementos, ello ha posibilitado, por ejemplo, el regreso de productores experimentados y la llegada de nuevos brazos, detalló.

Confesó Ramón que el hecho de contar son simientes de primera y posturas de alta calidad son una tranquilidad para el colectivo, una gran familia, acoplada y laboriosa, como la definió.

En lo personal, señaló, la enfermedad del Parkinson me golpea, sin embargo, desde que entro a la casa de cultivo y me pongo en mis ajetreos, prácticamente se me olvida, y aunque mi hija y mi esposa me recuerdan todos los días mis más de 70 años y que debo descansar, no me convencen.