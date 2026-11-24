Nacido el 16 de septiembre de 1929 en Holguín, Gómez Ochoa fue uno de los protagonistas de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizadas en junio de 1959 para derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo

Delio durante la presentación, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), del libro «La suerte de sobrevivir». (Foto: PL)

El comandante del Ejército Rebelde cubano y Héroe Nacional de República Dominicana, Delio Gómez Ochoa, falleció este martes en La Habana, dejando una historia de lucha y sacrificio que unió para siempre a Cuba y a esa nación caribeña.

Nacido el 16 de septiembre de 1929 en Holguín, Gómez Ochoa fue uno de los protagonistas de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizadas en junio de 1959 para derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

Sobreviviente de aquella acción, sufrió persecución, prisión y torturas en la cárcel clandestina de La 40. Liberado en junio de 1961, regresó a Cuba, pero nunca se desvinculó de la tierra que consideraba su segunda patria.

Sus últimas visitas a República Dominicana, en junio de 2024, 2025 y 2026, estuvieron marcadas por homenajes, encuentros con organizaciones políticas y actividades destinadas a preservar la memoria de los expedicionarios.

En junio de 2024, cuando se conmemoraba el aniversario 65 de las expediciones, Gómez Ochoa regresó a República Dominicana a sus 94 años.

Uno de los momentos centrales de su estancia fue la presentación, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), del libro «La suerte de sobrevivir. Conversaciones con el Comandante del Ejército Rebelde y Héroe Nacional de República Dominicana», del periodista cubano Wilmer Rodríguez.

Durante el encuentro, habló durante casi una hora, de pie y con visible emoción. Evocó su llegada a Constanza, la captura, los interrogatorios y las torturas padecidas durante su encarcelamiento.

En declaraciones a Prensa Latina, expresó una convicción que resumía su compromiso con los dominicanos: «Hace 65 años vinimos a defender el derecho a la libertad de República Dominicana y lo volveríamos a hacer en las mismas condiciones por nuestros hermanos que tanto aportaron en nuestras guerras por la independencia».

La presentación de la obra, que recoge en 15 capítulos su trayectoria revolucionaria, permitió escuchar directamente al protagonista de aquellos acontecimientos y acercar a nuevas generaciones a una historia compartida por ambos pueblos.

Un año después, en junio de 2025, volvió para participar en los actos por el aniversario 66 de la gesta del 14 de junio. En esa ocasión fue recibido por Miguel Mejía, secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), quien le ofreció un almuerzo de bienvenida a su segunda patria.

En el centro de la mesa, las banderas de Cuba y República Dominicana simbolizaron la hermandad que había marcado su existencia. Mejía expresó la gratitud de los dominicanos por el sacrificio del comandante y su contribución a la lucha contra la dictadura trujillista.

Durante aquella estancia, la Cámara de Diputados le entregó un pergamino de reconocimiento. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, destacó su participación en las expediciones que intentaron poner fin al régimen de Trujillo.

Gómez Ochoa también asistió a una jornada del encuentro de cubanos residentes en América Latina y el Caribe, celebrado en Santo Domingo, con delegaciones de 13 países.

Su última visita, en junio de 2026, tuvo como escenario la Biblioteca Nacional, donde se presentó nuevamente «La suerte de sobrevivir», en el contexto del aniversario 67 de la expedición del 14 de junio.

A sus casi 97 años, el comandante volvió sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida: las torturas sufridas por los expedicionarios en la cárcel clandestina de La 40.

«Nadie puede imaginar lo que ocurrió en la cárcel de la 40», afirmó al recordar los horrores padecidos por quienes llegaron al país con el propósito de contribuir a liberar al pueblo dominicano de la dictadura.

El encuentro, convocado por el MIU, reunió a representantes de organizaciones políticas, académicas, sociales y culturales. Entre los asistentes estuvieron los embajadores de Cuba, China y Rusia, Ángel Arzuaga, Chen Luning y Alexis Seredin, respectivamente.

El historiador cubano Eliades Acosta lo definió entonces como un hombre de dos patrias, cuya vida había quedado ligada para siempre a la historia de ambas naciones.

Por su parte, el director del Archivo General de la Nación, Roberto Cassá, destacó la importancia de las expediciones de junio de 1959 en el proceso de debilitamiento de la dictadura trujillista.

Antes de concluir la ceremonia, Gómez Ochoa entregó al MIU y a Miguel Mejía las Obras Escogidas del General de Ejército Raúl Castro, otro gesto que reafirmó los vínculos políticos e históricos que cultivó durante toda su vida.

Con su fallecimiento desaparece el último protagonista de aquella expedición que, aunque derrotada militarmente, dejó una profunda huella en la historia dominicana.

Delio Gómez Ochoa nació en Cuba, combatió por la libertad de República Dominicana y recibió de este pueblo el reconocimiento como Héroe Nacional. Su historia pertenece a las dos naciones.