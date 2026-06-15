Las cambiantes tendencias del mercado laboral en Sancti Spíritus

El ideal soñado de un empleo digno y seguro encuentra hoy en el territorio un camino tortuoso y con muchos matices

La población económicamente activa del territorio suma hoy alrededor de 203 400 espirituanos.

El mercado laboral en Sancti Spíritus se parece a su tiempo: en medio del complejo panorama económico de hoy, los trabajadores fluctúan al son de las nuevas realidades y siempre en busca de un acomodo ideal, difícil de encontrar en las actuales circunstancias.

Cada quien aspira no solo a mejores salarios en momentos donde el poder de compra del peso cubano cae en picada todos los días, sino también condiciones laborales aceptables, seguridad y hasta cercanía al hogar dadas las reales limitaciones con el transporte.

Desde hace unos años, aquí se mantiene la tendencia a que abunden las plazas vacantes en el sector estatal y se encuentren cubiertas las de los nuevos actores económicos.

Según las últimas estadísticas registradas, en estos momentos en la provincia aparecen desocupadas unas 91 300 personas, a pesar de que en los centros estatales abundan los puestos, debido al incremento de la emigración, el envejecimiento poblacional y la preferencia por las plazas en los negocios privados.

La población económicamente activa del territorio suma hoy alrededor de 203 400 espirituanos, de los cuales ya la mayoría se ocupa en el sector no estatal y cooperativo, una tendencia nueva en este balance que demuestra la pujanza de la iniciativa particular.

Raramente se encuentran plazas vacantes en el sector privado, mientras que en la mayoría de las entidades e instituciones estatales se reporta un notable déficit de trabajadores, fundamentalmente técnicos medios y especialistas de nivel superior.

Con el propósito de revertir esa realidad, desde hace unos años se realizan las ferias de empleo, de las cuales en este 2026 ya se han materializado dos para ofertar plazas disponibles, tanto del sector estatal como particular.

Esa oportunidad ha permitido ocupar a 2 700 trabajadores y ha ofrecido cursos de capacitación para jóvenes desvinculados: por ejemplo, la Empresa Eléctrica ha ofertado preparación para linieros y el Ministerio del Interior, para policías.

Entre las estrategias priorizadas por el Ministerio de Trabajo se encuentra también la disminución de los trabajadores informales, quienes abundan sobre todo en el sector agropecuario, donde se desempeñan como jornaleros.

Los especialistas en políticas laborales insisten en la importancia de su contratación formal para que reciban, por ejemplo, los beneficios de la seguridad social a la hora de la jubilación o de un accidente laboral, entre otras importantes protecciones.

Por otra parte, la compleja realidad cubana de estos momentos relacionada con el déficit de generación electroenergética, así como la escasez de materias primas, combustible y transporte ha obligado a procesos de interrupción laboral.

Según cifras conservadores de las bases de datos oficiales, hoy suman unos 2 700 trabajadores interruptos, de los cuales la inmensa mayoría se ha acogido a las opciones de trabajo a distancia o teletrabajo, en tanto otros se mantienen protegidos con el total o una parte de su salario, así como reubicados.

La Dirección de Trabajo aquí ha insistido en la conveniencia de que las entidades potencien el trabajo a distancia para proteger tanto las contribuciones a sus centros de labor como los ingresos de sus empleados ante el difícil contexto actual.

Sin embargo, en el territorio solo se encuentran acogidas a esta posibilidad unas 530 personas y no pocos empleadores se mantienen reacios a multiplicarla para no perder el conocimiento y la experiencia de sus trabajadores en función de desarrollar la economía.

Muchas problemáticas complejas marcan las tendencias del mercado laboral espirituano, pieza clave en el progreso local y la calidad de vida de las familias, razón suficiente para insistir en su perfeccionamiento con vistas a que la mayoría encuentre el ideal soñado de un empleo digno y seguro.