Transformaciones económicas en Cuba avanzan en medio del bloqueo

El primer ministro Manuel Marrero anunció que el programa prevé concluir la etapa de diseño y aprobación de las restantes transformaciones, que son las de mayor complejidad, en los meses de agosto y septiembre, excepto tres que están planificadas para noviembre

Marrero informó que desde la aprobación de las transformaciones el 18 de junio, se han incorporado 165 de las 171 propuestas y valoraciones realizadas por los diputados. (Foto: PL)

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, actualizó este miércoles a los diputados de la Asamblea Nacional sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales, en medio del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

En su intervención durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento, Marrero se refirió a las medidas coercitivas impuestas por Washington a la isla y su impacto negativo en sectores como el energético, agroalimentario, turismo, finanzas y salud pública.

«El comercio exterior es otro de los sectores altamente impactados, (…) múltiples contenedores con alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales se encuentran retenidas en puertos cercanos», denunció el jefe de Gobierno.

Marrero recordó que las transformaciones fueron enriquecidas con las orientaciones del líder de la Revolución, Raúl Castro, quien transmitió que «tan importante como la aprobación de las transformaciones será su implementación adecuada y oportuna con prioridades bien definidas y la participación consciente del pueblo».

El primer ministro informó que desde la aprobación de las transformaciones el 18 de junio, se han incorporado 165 de las 171 propuestas y valoraciones realizadas por los diputados.

Precisó que se ha elaborado un cronograma legislativo que identifica hasta el momento 138 normas jurídicas para respaldar el proceso.

«El programa establece la implementación de 121 transformaciones en los meses de junio y julio. Hasta el momento se han presentado y aprobado 110, que representan el 90,9 por ciento de los productos para esta etapa», acotó Marrero.

El titular anunció que el programa prevé concluir la etapa de diseño y aprobación de las restantes transformaciones, que son las de mayor complejidad, en los meses de agosto y septiembre, excepto tres que están planificadas para noviembre.

En el eje temático sobre el modelo de gestión de los factores económicos, de 31 transformaciones han sido aprobadas 28, incluyendo el regreso legal al sistema empresarial.

Marrero destacó que se han desarrollado seminarios para las estructuras del Partido y gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de dotar a los directivos de herramientas para la conducción del proceso.

«De conjunto con la decisión de la Asamblea Nacional, se elaboró el cronograma legislativo que implementa las transformaciones, identificándose hasta el momento 138 normas jurídicas», afirmó el primer ministro.

El jefe de Gobierno dijo que «en medio de esta compleja situación nos encontramos inmersos en la implementación de las transformaciones económicas y sociales, reconocidas nacional e internacionalmente como el proceso de mayor profundidad emprendido en la modernización del modelo económico y social» en la nación.

Cuba reporta crecimiento de ingresos tributarios pese a bloqueo

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, informó que los ingresos tributarios del Presupuesto del Estado de 2025 alcanzaron los 311 mil 074 millones de pesos, en medio del recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Durante la presentación de la liquidación presupuestaria ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Regueiro destacó que los ingresos brutos ascendieron a 46 mil 461 millones de pesos, con un sobrecumplimiento de nueve mil 524 millones, lo que permitió financiar el 88 por ciento del gasto ejecutado.

El ministro explicó que el crecimiento de los ingresos tributarios estuvo impulsado por la aplicación de impuestos a la comercialización de combustibles, cigarros y tabacos, tras la actualización de sus precios.

Contribuyeron favorablemente al crecimiento de estos ingresos los aportes realizados por entidades del sector no estatal, fundamentalmente los asociados a las ventas y a la utilidad.

Regueiro informó que el control tributario alcanzó un nivel superior de cohesión y se determinaron deudas por 12 mil 056 millones de pesos, cifra superior a lo alcanzado en 2024.

No obstante, advirtió que quedaron pendiente de cobro seis mil 669 millones de pesos.

El titular de Finanzas alertó sobre la persistencia de indisciplinas fiscales, evasión y subdeclaración de ingresos que limitan la calidad de los programas sociales.

Señaló que, si bien el 98 por ciento de los contribuyentes habilitó sus cuentas bancarias fiscales, se constata un bajo nivel de empleo de las mismas.

«El combate a la evasión y la economía informal sigue siendo un desafío ético y material para la equidad fiscal y la justicia social», afirmó Regueiro.

El déficit fiscal cerró en 67 mil 642 millones de pesos, representando el 5,4 por ciento del Producto Interno Bruto, confirmando la línea de recuperación fiscal trazada en ejercicios anteriores, a pesar del impacto directo de la política de asfixia económica derivada del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Parlamento de Cuba aprueba Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal

Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaron la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, una norma que actualiza el marco legal sobre la tenencia y uso de la tierra en Cuba.

El ministro de Agricultura, Ydael Pérez, al presentar el proyecto ley en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones del legislativo precisó que la construcción del documento se realizó tras un proceso de consulta que involucró a más de seis mil 900 personas y generó dos mil 587 criterios.

El titular del sector explicó que la ley responde a mandatos constitucionales y compromisos internacionales como la Agenda 2030 y la Declaración de los Derechos de los Campesinos.

Asimismo, unifica dos decretos leyes y 20 normas complementarias para simplificar los procesos relacionados con la tierra.

«Esta legislación es continuidad de la Ley de Reforma Agraria y no un nuevo proceso de reforma agraria», subrayó Pérez, quien calificó el proceso legislativo como «el más participativo y extenso que ha realizado el Ministerio de Agricultura».

El ministro detalló que desde 2022 se conformó un grupo de trabajo de 53 miembros para elaborar las políticas y propuestas normativas, con acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que permitió estudios de derecho comparado en América Latina, el Caribe, China y Vietnam.

Se realizaron 7 talleres provinciales, dos consultas con diputados (en marzo y julio) y 30 modificaciones al proyecto tras la aprobación de las transformaciones económicas y sociales.

Pérez destacó que la ley flexibiliza los actos de transmisión de la propiedad privada sobre la tierra y bienes agropecuarios, permitiendo compra, venta, donaciones y herencias con intervención notarial y judicial.

La ley reconoce expresamente los derechos de los campesinos y otros productores agropecuarios.

En cuanto a la entrega de tierras estatales, el titular precisó que se flexibiliza el procedimiento a favor de personas naturales, jurídicas y extranjeras, tanto para la producción agropecuaria y forestal como para el autoabastecimiento, el agroturismo y el ecoturismo.

«Lo que hace falta es ir a la tierra a producir. El único límite es el proyecto de trabajo que podamos desarrollar», afirmó el ministro, quien precisó que se entregan tierras hasta la cantidad solicitada en los proyectos productivos.

La ley actualiza también la entrega de tierras y sus frutos a micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas cubanas, y establece por primera vez la posibilidad de que las cooperativas y empresas otorguen el derecho real de usufructo para incrementar la producción.

«Si tenemos el 80 por ciento de las tierras ociosas o deficientemente explotadas, tenemos que buscar la forma de que se exploten», sentenció Pérez, al tiempo que destacó que la ley permitirá también la construcción de viviendas en tierras agropecuarias tras cinco años de trabajo.