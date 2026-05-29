Las mujeres también saben de tabaco (+fotos)

Aunque para muchos puede parecer un oficio solo para hombres, son muchas las féminas que se dedican a la producción tabacalera con desempeños sobresalientes

En la fábrica Pedro Larrea, de la ciudad de Sancti Spíritus, tres mujeres lideran las producciones. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Cuando decimos Día del Trabajador Tabacalero, con el sustantivo en género masculino, pareciera que solo son hombres los responsables de que Cuba siga teniendo la fama de producir el mejor tabaco del mundo. Sin embargo, la realidad dentro de las fábricas hace cambiar al instante esa percepción.

Tabacaleros son quienes siembran la postura, quienes cortan la hoja, quienes lo despalillan y lo clasifican y, por supuesto, también con sus propias manos moldean la picadura dentro de la capa para dar formas y texturas diferentes a un producto que es parte indiscutible de la historia de la isla.

En las fábricas espirituanas de tabaco es común la presencia femenina.

Muchas mujeres mueven sus dedos con agilidad en una especie de danza que se repite constantemente para convertir la materia prima en vistosos y olorosos tabacos, que son también símbolo de un país ante los consumidores del mundo.

Según las tradiciones, los torcedores más avanzados ocupan los primeros lugares en las mesas de trabajo. En la fábrica Pedro Larrea, de la ciudad de Sancti Spíritus, podemos encontrar a tres féminas frente al grupo, precisamente por la calidad y habilidad de su trabajo, porque se lo han ganado.

La secretaria de la sección sindical asegura que la calidad de las producciones es exigente porque se trata de tabacos para la exportación.

“El trabajo del torcedor es fuerte, y para una mujer con hijos y un hogar que atender resulta más complicado aún. Las largas horas de apagón dificultan todo. En mi caso, la suerte es que la familia me ayuda mucho”, narra Dayana Orellana, quien aprendió el oficio hace unos 10 años.

“Lo que yo estudié fue Cultura Física, pero una vecina que trabajaba aquí en la fábrica me embulló y me incorporé al curso. Desde entonces este trabajo ha sido mi día a día, mi vida”, apunta.

Largo, diámetro, forma, peso… son varios los requisitos que debe cumplir el tabaquero para cada una de las marcas. “La calidad aquí es fundamental porque el tabaco cubano tiene un prestigio en el mundo entero desde hace muchos años y esa es la garantía de venta”, comenta Somalí Guzmán, secretaria de la sección sindical y torcedora.

Dayana Orellana lleva 10 años en el oficio de torcedora, con un trabajo destacado dentro del colectivo.

“Este trabajo enamora, la verdad, pero tiene sus características —precisa—. Aquí no puedes estar saliendo cada cinco minutos a resolver un problema porque el tiempo perdido es difícil de recuperar y hay normas que cumplir”.

Las condiciones de trabajo son buenas, la empresa garantiza alimentación y los salarios son favorables, en comparación con otros empleos.

“Dependemos de muchas cosas, pero sobre todo del trabajo de uno mismo —asegura Yudismara Martínez—. Realmente, nos atienden bien y siempre que se puede nos garantizan lo escencial para poder cumplir. Además del salario, nos venden artículos de limpieza, alimentos y otras cosas, siempre a precios razonables. Eso para nosotros, que estamos aquí todo el día, ayuda mucho”.

Aunque el trabajo es fuerte, Yudismara reconoce que tienen buenas condiciones y son atendidos por la administración.

Gracias a inversiones aprobadas por el grupo Tabacuba, las tabaquerías cuentan con sistema de paneles solares y baterías que respaldan los procesos productivos.

Hacer tabaco no es cocer y cantar, ni para el que lo siembra ni para los que lo hacen día a día con sus propias manos. Pero en ello va mantener una tradición que es también una fuente importante de ingresos al país.

Dayana, Somalí y Yudismara son las tres que van al frente en la fábrica Pedro Larrea, de Sancti Spíritus, pero ellas solo son una muestra de los miles de hombres y mujeres que en nuestra provincia y en toda Cuba siguen manteniendo a esta pequeña isla en el panorama tabacalero mundial.