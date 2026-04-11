Las razones de Tuinucú

La Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, con sus dos industrias y las unidades productoras de caña dispersas por varios municipios, mereció la condición de Vanguardia Nacional en 2025

El central Melanio Hernández ha mantenido un lugar cimero en la eficiencia industrial en Cuba. (Foto: Oscar Alfonso)

Con la certeza de no ser segundos de nadie, los 917 trabajadores de la Empresa Agroindustrial Azucarera Melanio Hernández, del municipio espirituano de Taguasco, acaban de recibir la condición de Vanguardia Nacional, básicamente por el desempeño del pasado año, aunque en etapas anteriores también materializaron favorables resultados productivos, amén de las circunstancias tan difíciles en que han tenido que realizar las últimas zafras.

El aval de mayor peso para el otorgamiento del importante reconocimiento es haber materializado todos los indicadores productivos con sobrecumplimientos de los ingresos al 170.3 por ciento, la utilidad al 396.7, el encargo estatal de producción de azúcar al 109.4 por ciento, al 142 el plan de alcohol, y al 220 la entrega de electricidad al Sistema Electroenergético nacional (SEN) después de autoabastecerse.

El sobregiro en el plan de gastos no tuvo incidencia negativa, al resultar superiores los sobrecumplimientos de los principales renglones productivos.

Hay que añadir la materialización de los planes de carne y leche vacuna al Estado, el alto nivel de satisfacción de los distintos renglones del autoconsumo empresarial y el considerable ahorro de recursos tales como diésel, fuel oil, lubricantes y electricidad. Mención especial merece el ahorro de 389 metros cúbicos de fuel oil en la Destilería, al desarrollar parte de la elaboración de alcohol con el empleo de 425 horas de vapor.

El ingeniero Antonio Viamontes Perdomo, director general de la prestigiosa empresa espirituana, destacó el decisivo papel desempeñado por los 217 integrantes del Movimiento de Innovadores y Racionalizadores, que han enfrentado y solucionado los diversos retos que se han presentado por la escasez de piezas de repuesto, diseñando, fabricando o recuperando las rotas, de forma ágil en una batalla contra el tiempo para que la maquinaria fabril y agrícola continúe funcionando.

Por último, señala que esta entidad tiene la contabilidad certificada y todas sus producciones están respaldadas por las Normas Cubanas de Calidad.