Liderar la conexión para escribir el futuro

En esta jornada se reconoció el desempeño de las mejores oficinas comerciales de la provincia.

El Departamento Comercial de la División Territorial de Etecsa, pieza clave en el desenvolvimiento de las telecomunicaciones de la provincia, desarrolló recientemente su primer taller de este año con el sugestivo lema Liderando la conexión, escribiendo el futuro.

Liset Rojas Santana, jefa del grupo de Comercialización en esa área, pormenorizó a Escambray que ese espacio sirvió para evaluar desafíos, compartir buenas prácticas y fortalecer el compromiso con la excelencia en el servicio.

»El objetivo de este encuentro de diálogo horizontal fue fortalecer la sinergia entre los grupos metodológicos y su red comercial, con la mirada puesta en la calidad, la eficiencia y la satisfacción de nuestros clientes», aseguró la ejecutiva.

El debate, que se detuvo en las prestaciones fijas, móviles y digitales, identificó brechas críticas en áreas claves con la gestión de ingresos, los procesos de cobro y la atención a quejas e incidencias.

Además, en el encuentro se promovió la construcción de estrategias colectivas para enfrentar el fraude, fortalecer la ciberseguridad y mejorar la retención de clientes; así como para proponer metas más ambiciosas y realistas de cara a este 2026.

Después de este taller, el equipo comercial de Etecsa en la provincia desarrolló su asamblea de balance anual, donde evaluó el desempeño global del departamento, incluidas las dificultades presentadas, los resultados y los aprendizajes del 2025.

Gustavo López Cruz, jefe del Departamento Comercial, sometió a debate un conjunto de ideas para revertir las deficiencias presentadas en ese lapso, con vistas a garantizar los ingresos previstos y mantener un servicio de calidad.

»La capacitación constante es el pilar fundamental para alcanzar los resultados que nos proponemos, tal y como nos inspira nuestra aspiración de escribir el futuro», valoró el directivo.

Como cierre de esta jornada, se reconoció el desempeño de las mejores oficinas comerciales de la provincia y de los más destacados ejecutivos de los puntos de venta por la excelencia de su desempeño.