Sancti Spíritus en el Festival Latinoamericano de Instalación del Software Libre

El sábado 25 de abril tendrá lugar el evento, que estará centrado en la utilización de herramientas como el software libre, el hardware abierto y la inteligencia artificial para navegar en Internet con mayor autonomía y privacidad

La comunidad Linux de Cuba invita a los apasionados de la tecnología a la vigesimosegunda edición del Festival Latinoamericano del Software Libre (Flisol) 2026; que se llevará a cabo este 25 de abril en modalidad online a través del grupo de Telegram y con transmisión en vivo en el canal de YouTube de la citada comunidad.

A propósito de este evento, Edisbel Ramírez Lovatos, especialista principal de ciberseguridad en la División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus y fundador de la comunidad Linux de Cuba precisó que: “El enfoque central de esta edición del Flisol gira en torno al software libre, la inteligencia artificial y el hardware abierto, con el objetivo de mostrar como estas herramientas se utilizan, de forma positiva, para navegar en Internet con mayor autonomía y privacidad”.

De igual forma, ya han confirmado su presencia al evento especialistas procedentes de Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Uruguay y Puerto Rico.

Flisol nació el 2 de abril del año 2005 en Colombia, con gran impacto en la comunidad informática del continente, lo que llevó a otras naciones americanas a unirse hasta convertirse en el evento de difusión del software libre más importante de América Latina.

Su objetivo principal consiste en dar a conocer las libertades del software libre para operar los programas informáticos con mayor independencia, estudiarlos, modificarlos y compartir estos avances a escala global; todo ello a través de instalaciones gratuitas de este tipo de software en los equipos, charlas y talleres que van desde las nociones más básicas hasta temas avanzados.

“Cuba se sumó al Flisol en el año 2006 con una cita que tuvo lugar en el Palacio Central de Computación en La Habana a través de la gestión de la comunidad Linux de Cuba, que se encarga de agrupar a los entusiastas de la informática de todo el país y ofrecer soporte a sus afiliados”, añadió Ramírez Lovatos.

Asimismo, Sancti Spíritus se ha sumado a estas iniciativas y, actualmente, hay en la provincia un club de software libre que será parte de Flisol y se convertirá en un punto de encuentro, tanto presencial como virtual, para los espirituanos que participen en el mismo.

Entre los temas más novedosos que presentarán los yayaberos en esta fiesta del software libre está el de Edisbel Ramírez Lovatos, quien abordará cómo utilizando este tipo de software pueden detectarse señales de manipulación generadas por la inteligencia artificial en imágenes y videos, además de enseñar a los usuarios cómo proteger sus propias imágenes de estas manipulaciones y a compartir información segura en Internet.