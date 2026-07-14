Lista la flota langostera para salir de campaña

Cinco de los seis barcos con que cuenta la Empresa Pesquera e Industrial de Sancti Spíritus (Episan) esperan por la autorización para comenzar las capturas en el sur de la provincia

En mejores condiciones técnicas se encuentra este año la flota langostera para iniciar su etapa de pesca. (Foto: Facebook)

Ya se encuentra lista la flota langostera de la provincia para salir en campaña, luego de que se produzca el levante de veda que desde el mes de febrero impuso un alto en las capturas del crustáceo y, como sucede tradicionalmente, debe concluir en el mes de julio.

Según explicó a Escambray Rosaida Soto Sarduy, directora de la Empresa Pesquera e Industrial de Sancti Spíritus (Episan), este año las embarcaciones se encuentran en mejores condiciones; tres de ellas cuentan con motores nuevos y las restantes no presentan dificultades técnicas, además de disponer de combustible y lubricante requeridos para su funcionamiento.

Explicó, además, que la campaña chica de inicio de año dejó un saldo de 10 toneladas de langostas, las cuales se procesaron en la Industria Pesquera de Tunas de Zaza.

Además del alistamiento de las embarcaciones, los buzos asistieron en dos grupos al Hospital Naval de la capital cubana para realizarse el habitual chequeo médico exigido para poder salir al mar, toda vez que esos hombres realizan las capturas a puro pulmón con decenas de inmersiones diarias.

La propia Soto Sarduy explicó: “Estamos gestionando la posibilidad de que la Empresa Eléctrica priorice en alguna medida el circuito donde se encuentra enclavada nuestra industria en Tunas de Zaza para poder comenzar a procesar la langosta que se capture, pues, aunque disponemos de un grupo electrógeno, no resulta suficiente para dar el golpe de frío que requieren las neveras de congelación; desde que tengamos esa confirmación podemos comenzar con las capturas”.

Rosaida acotó que si se crean esas condiciones la provincia puede asumir, como ya es tradicional, el procesamiento de la langosta de Caibarién, lo que deja un margen de utilidades por prestación de ese servicio.

Por último, explicó que en muestreos realizados a la zona de pesca, en el sur de la provincia espirituana, se pudo constatar que hay buena presencia de la especie, por lo que, de comportarse de manera favorable el desempeño de la flota langostera, podría superarse lo previsto en plan para este año y mejorarse los indicadores productivos e ingresos en divisa de uno de los rubros exportables más importantes del territorio.