Los empeños de Cemento Siguaney (+fotos)

La entidad espirituana se reinventa para lograr sus producciones y garantizar independencia energética y alimentaria

La entidad ha logrado cubrir la demanda eléctrica de varias de sus instalaciones con energía solar. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Cuando comenzó en Cuba la edificación masiva de parques solares fotovoltaicos la Empresa Cemento Siguaney fue noticia por garantizar una de las materias primas fundamentales en la construcción de estos emplazamientos.

Para lograr sus producciones, la industria enclavada en territorio del municipio espirituano de Taguasco ha tenido que enfrentar no pocos obstáculos, éxodo de trabajadores, falta de recursos y dificultades técnicas de la instalación, entre otros.

Gonzalo Reina Aguilar, director de la empresa.

LA INVENTIVA COMO SOSTÉN DE LA INDUSTRIA

Desde hace más de seis años el horno de esta industria no cuenta con condiciones refractarias ideales, lo cual dificulta y, en ocasiones, impide la fabricación de cemento.

Esta circunstancia desfavorecedora provoca inestabilidad en la producción y los consiguientes atrasos en la entrega de los compromisos.

“Nosotros estamos produciendo de manera intermitente gracias al empeño de nuestros trabajadores y las inventivas que se desarrollan en la fábrica. Pero no podemos estar satisfechos porque el país tiene más necesidades de las que estamos supliendo y porque sabemos que tenemos capacidades para producir mucho más”, asegura el ingeniero Gonzalo Reina Aguilar, director de la empresa.

Según él, son varias las alternativas empleadas para mantener el proceso fabril, pero la más relevante es la elaboración de cemento refractario, un material que permite cubrir zonas dentro del horno donde el ladrillo refractario original está muy deteriorado.

“Gracias a eso se produce cemento en Siguaney ―asegura el directivo―. Lo que pasa es que son muchos años y esta variante no es la solución definitiva”.

Aunque la primera mitad del año no ha sido favorable para la producción de cemento en Cuba, todo parece indicar que Siguaney va a romper ese esquema antes de que concluya el 2026.

“La dirección de nuestro grupo empresarial nos comunicó recientemente sobre la aprobación del financiamiento para comprar en el exterior un ladrillo refractario. De ser así, los últimos meses pueden ser muy buenos”, comenta Reina Aguilar.

LA CONCIENCIA DEL AHORRO ENERGÉTICO

Por las condiciones técnicas de la fábrica y la alta demanda de electricidad de su maquinaria no es factible producir cemento con el empleo de fuentes renovables locales.

Esta empresa es líder en instalación de paneles solares y otras alternativas en la provincia, de acuerdo con su director.

“Para nosotros las fuentes de energía renovables son una cuestión de conciencia. La empresa está conectada directamente al Sistema Eléctrico Nacional, por lo que no sufrimos apagones a menos que exista una desconexión total. Pero podemos contribuir al ahorro y lo hemos hecho”.

Al cierre del mes de junio del presente año la entidad cuenta con tres emplazamientos fotovoltaicos de 8, 15 y 20 kilowatts y se trabaja para instalar otro de 20 kilowatts.

“La idea es independizar con esta energía todos los locales posibles. En este momento el Centro de Capacitación y el Área de Autoconsumo de la empresa ya trabajan con paneles solares”.

Precisamente en el área agropecuaria se instala, con apoyo de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, un sistema de biogás que podrá garantizar totalmente la cocción de los alimentos para los cerca de 400 comensales de la entidad.

Además del comedor en la fábrica se abrió una cafetería con precios módicos.

SIN COMIDA NO HAY CEMENTO

Por las condiciones de trabajo de una industria como esta, donde sus obreros están sometidos a altas temperaturas y desgaste físico, garantizar una alimentación adecuada es primordial para mantener las producciones.

Precisamente, fue este uno de los motivos del éxodo de trabajadores que vivió la empresa un tiempo atrás, cuando no se contaba con las producciones propias y las asignaciones nacionales comenzaron a disminuir.

Ariel Francisco García, al frente del autoconsumo desde sus inicios, es testigo de cuánto se ha logrado y del impacto en el colectivo.

Ariel Francisco García, al frente del autoconsumo desde sus inicios

“Hace unos cuatro años comenzamos a dar los primeros pasos. Las tierras no son las mejores, pero con dedicación se les saca el fruto y ya hoy tenemos abundantes producciones de viandas, hortalizas, granos, frutales y se ha desarrollado la producción de ganado menor”, relata orgulloso Ariel.ñ

“Lo que sobrepasa el consumo del comedor se les vende a los trabajadores y hasta hemos participado en ferias para vender a la población, a partir del llamado de las autoridades del municipio”, concluye Francisco García.

La finca cuenta con más de 200 cerdos, 100 carneros, gallinas ponedoras y peces para el consumo. Son apenas 18 trabajadores para el desarrollo agropecuario que garantiza hoy una buena alimentación.

Cemento Siguaney es un ejemplo a seguir para el sistema empresarial cubano. Desarrollan alternativas para resolver roturas y hacer funcionar la industria, elaboran morteros como producciones alternativas buscando ingresos, garantizan su propia alimentación, atienden a sus trabajadores y emplean fuentes renovables de energía para disminuir la carga al Sistema Eléctrico Nacional.

Parte del área cultivable se dedica al desarrollo de los frutales.

No caben dudas de que el reconocimiento de la máxima dirección del Gobierno y del Partido a nuestra provincia tiene sus fundamentos en empresas como esta, donde resistir y crear no son un eslogan ni una consigna, sino un estilo de trabajo con frutos demostrados.