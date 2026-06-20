Proyecto Alass beneficiará a productores espirituanos

Los espirituanos se incluyen entre los 72 productores del centro del país que se beneficiarán con tecnologías de energías renovables

Más de 120 hectáreas de seis municipios cubanos se beneficiarán con tecnologías basadas en fuentes renovables. (Foto: PNUD)

La Unión Europea y el PNUD benefician con el proyecto Alass a más de 120 hectáreas de seis municipios cubanos dedicados a la agricultura y la ganadería con tecnologías basadas en fuentes renovables para la producción de alimentos.

El proyecto busca el autoabastecimiento local para una alimentación sostenible y sana, que beneficia a 72 productores con tecnologías de energías renovables para el riego en localidades del centro del país, como Placetas y Remedios, en la central provincia de Villa Clara, así como en Sancti Spíritus.

Entre las tecnologías adquiridas y en explotación se destacan 89 molinos de viento, 43 bombas solares para el abasto de agua a los animales y 74 sistemas de riego fotovoltaico, logrando instalar una potencia de 500 kWp con el uso de fuentes renovables de energía, según informó el sitio web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Cuba.

En el municipio de Remedios, la Cooporativa de Créditos de Servicios José Martí liderada por Abel González López, se beneficia con el proyecto Alass facilitando mejores condiciones laborales y una producción estable y ecológica con casa de posturas, umbráculo y bomba de agua con paneles solares.

El experto en Política de la Dirección de Ingeniería Agropecuaria del Ministerio de la Agricultura (MINAG), Yasser Miguel Díaz Capdesuñer, explicó que este 2026 el país busca alcanzar las 2 000 hectáreas bajo riego utilizando la energía solar, el especialista señala que el área cultivable bajo riego de la agricultura no sobrepasa el 10% en la actualidad.

Subrayó que «En este escenario de limitación de recursos, el riego a partir de fuentes renovables propicia ventajas fundamentales para alcanzar la soberanía energética, aumentar los rendimientos en al menos un 30% y garantizar el abasto a la ganadería».

La transición energética para la producción de alimentos con la adquisición y puesta en marcha de tecnologías basadas en energía renovable contribuye al autoabastecimiento alimentario local, así como a la sostenibilidad ambiental y la reducción de emisiones de carbono.

El PNUD en Cuba, en coordinación con la Unión Europea, impulsa otros proyectos orientados a la instalación de fuentes renovables de energía, gracias a esta colaboración, ya se han implementado 550 sistemas que facilitan el acceso a este recurso entre las personas que residen en comunidades aisladas.

A estas acciones se suma una iniciativa conjunta con Japón, con un presupuesto de 6,5 millones de dólares, que beneficiará a 10 hospitales cubanos con sistemas de energías renovables, cuatro de ellos situados en La Habana.