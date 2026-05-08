Inició en Sancti Spíritus proyecto a favor de la economía circular

La iniciativa es parte de la colaboración entre Cuba e Italia para acelerar el camino de la isla hacia un desarrollo sostenible, con eficiente uso de los recursos y bajas emisiones dañinas al medio ambiente

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología se encuentra entre las entidades espirituanas que participan en este proyecto. (Foto: Oscar Alfonso/ ACN)

El proyecto “Fomentando alianzas para la transición hacia una economía circular en Cuba” comenzó la víspera en Sancti Spíritus para acelerar el camino de la isla hacia un desarrollo sostenible, con eficiente uso de los recursos y bajas emisiones dañinas al medio ambiente.

En el taller de lanzamiento de esta iniciativa, el Señor Dino Fortunato, vicecoordinador de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en Italia, comentó que esta idea no solo va a transferir conocimiento y tecnología, sino también impulsar las alianzas entre empresas e instituciones de ambas partes.

Agregó, además, que resultaría de gran importancia evaluar perspectivamente una colaboración científico-técnica en el ámbito académico entre las universidades de las dos naciones.

Con el auspicio del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA), el Ministerio de Ambiente y Seguridad Energética de Italia y la ONUDI como ente implementador, el proyecto cuenta para su ejecución con 2,5 millones de Euros más la contribución en moneda nacional del Estado cubano.

El señor Massimilano Rudella, coordinador por la parte italiana de esta idea, detalló que incluye la creación de un Centro de Economía Circular al cual se vincularán cuatro laboratorios especializados en la caracterización y procesamiento de distintos materiales y residuos.

La iniciativa, que a futuro pudiera extenderse a la región central y otras partes de la isla, inicialmente nuclea a entidades espirituanas y villaclareñas con un sólido desempeño en estas temáticas.

Entre ellas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti Spíritus, la Universidad José Martí, la Unidad Territorial de Normalización de esta provincia, la empresa Labiofam de Villa Clara y la mipyme Electron.

Néstor Álvarez Cruz, subdelegado de Medio Ambiente en Sancti Spíritus, explicó que para la sostenibilidad del proyecto se ha creado una cartera de negocios con vistas a ofertar diversos estudios y opciones de mejoramiento a entidades nacionales que participan de la estrategia de transición hacia una economía circular.

Entre los impactos esperados con esta iniciativa se encuentran la producción descentralizada de energía renovable, la valorización de residuos agrícolas, la sustitución de envases importados y la eliminación de la quema a cielo abierto de neumáticos.

Además, la producción local de caucho regenerado, el diseño de cadenas de valor circulares, la identificación de residuos críticos y oportunidades de simbiosis industrial, así como la innovación en empaques sostenibles para la agroindustria y el turismo, entre otros beneficios.

Luego del primer taller del proyecto, durante este viernes, el fin de semana y hasta el lunes los representantes italianos de la ONUDI, Fidel Domenech López —coordinador de Programa País de esa propia organización— y autoridades del CITMA continúan aquí y en Villa Clara visitas a centros y entidades relacionadas con esta idea para ultimar los detalles de su ejecución.