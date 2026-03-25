Los therians, un fenómeno viral

Aunque reconocen su naturaleza humana, los therians se identifican con un animal en el plano psicológico o espiritual e intentan imitar su comportamiento

Videos de adolescentes usando máscaras de animales, saltando, gruñendo o maullando, se han hecho virales por estos días Desde las redes. Lejos de ser una broma o un disfraz de momento, es la expresión identitaria de la comunidad Therian. Pero, ¿quiénes son?

Se trata de personas que, aunque reconocen su naturaleza humana, se identifican con un animal en el plano psicológico o espiritual e intentan imitar su comportamiento.

El nombre viene del vocablo griego therion, que significa bestia o animal salvaje. Aunque las primeras noticias de esta comunidad se tuvieron por los años 90 del pasado siglo y se asociaban con la capacidad de transformarse en animal, sobre todo en hombres lobo; hoy la comunidad entiende la “transformación” como una vivencia interior de identidad y expresión corporal.

En lo que va de 2026 los Therians han ganado gran popularidad, principalmente en América Latina, en países como Argentina, México, Uruguay y Perú, gracias a su exposición en redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube.

El fenómeno, calificado por algunos como subcultura juvenil y por otros como moda pasajera de internet, ha llamado la atención a nivel global y no solo por su peculiar exhibición pública sino por preocupaciones sobre dónde se encuentran los límites entre el juego, la identidad y la salud mental.

De ahí que existan quienes simpaticen con esta autoexpresión y quienes publiquen memes y hasta mensajes de odio dirigidos a los adolescentes que participan en estas quedadas Therians. Sea cual sea el motivo, no puede ser el irrespeto y la burla una conducta que prolifere Desde las redes.