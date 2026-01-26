Luisvany Meneses sobre derrota de los Gallos: “Aspiré a ganar al menos dos juegos, pero no se pudo”

Con una barrida frente a los Cocodrilos de Matanzas, selló Sancti Spíritus su participación en la 64 Serie Nacional de Béisbol

Los Gallos fueron los primeros eliminados en los cuartos de final de los play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol. (Foto: Alien Fernández/ Escambray)

No por esperado, el hecho dejó de impactar. Quienes, incluso, muy en el fondo, sabían que Matanzas sería un muro menos que infranqueable, tampoco se imaginaron lo que ocurrió: los Gallos fueron barridos 4-0 y resultaron los primeros eliminados en los cuartos de final de los play off de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Por quinta ocasión en postemporada los Cocodrilos dejan en el camino a los espirituanos y por segunda vez le propinan un escobazo, esta vez, casi sin resistencia.

Por eso cualquier análisis, hasta el que se mire con los ojos triunfalistas de Alien Fernández, puede sustraerse de una realidad que tomó cuerpo en el terreno: Matanzas lució como el equipo superior que es cuando se le compara con los nuestros, a quienes habrá que darles el reconocimiento por clasificar, pese a tener la nómina más joven del torneo y también porque dejó fuera a otros equipos que parecían con mayores opciones como Pinar del Río, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila.

De ahí que, caído el último out del cuarto partido que marcaba la barrida, el rostro de Luisvany Meneses, el director, era una mezcla de confusiones: pesar, conformidad, desasosiego, realismo.

“Conforme no puedo estar, es un equipo joven y la derrota no tiene justificación, pero exceptuando a Lázaro Fernández, a Rodolexis Moreno y a Frederich Cepeda, el resto fue la primera vez que jugaba un play off, no me gustó que perdiéramos los cuatro juegos seguidos, aspiré, internamente, a ganar al menos dos juegos, pero no se pudo. Matanzas es un gran equipo, que está en muy buen momento. Sí estoy agradecido por los muchachos que durante todo el tiempo que estuvieron aquí, logramos terminar unidos, tranquilos”.

Ninguno de los departamentos de juego pudo alinearse: el pitcheo, del cual se ha dicho que es la parte más fuerte del equipo, dejó mucho que desear con 39 carreras permitidas en cuatro partidos y la postemporada enseñó los mismos descosidos de la fase regular, cuando apenas se pudo contar con los cinco abridores concebidos, mientras los relevistas tampoco pudieron dar la talla.





Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray

“El pitcheo abridor no se comportó a la altura. No pudimos contar con José Isaías Grandales, a quien ahora le volvió a doler el codo, a Ariel Zerquera no pudimos usarlo en toda la temporada y así pasó con la mayoría de los abridores que estuvieron fuera intermitentemente por más de 25 o 30 juegos, ninguno logró estar en la Serie Nacional completa”.

Mientras, la ofensiva resultó improductiva y apenas pudo fabricar 14 anotaciones. La defensa costó no pocas carreras y lo de los últimos dos partidos fue para olvidar: siete errores. “Lo que no se había hecho en los últimos 20 juegos de la etapa clasificatoria se hizo, sobre todo en dos juegos aquí en el Huelga, que nos costaron”.

Solo en el tercer desafío los Gallos pudieron presionar más allá de la mitad del partido que se mantuvo abrazado, pero la fuerza de los Cocodrilos frenó el único intento de resurrección: “Al despegarse un equipo como ese y con el staff de lanzadores que tenían atrás, se nos hizo imposible remontar, aparte de que el bateo oportuno tampoco llegó, tuvimos tres veces las bases llenas, no logramos hacer una carrera, las que hicimos fue por pelotazo y así no se puede ganar”.

Terminaste también sin tu receptor regular.

“Yaidel estuvo casi todo el tiempo fuera de la serie, es un atleta muy valioso para nuestro equipo y que siempre hace falta, decidimos no ponerlo a jugar ahora tratando de buscar un poquito de ofensiva, se logró en algún momento, pero no con la oportunidad que necesitábamos. Esas son cosas a riesgo que debemos tomar, muchos factores influyeron en la derrota, pero no creo que haya sido porque estuviera o no jugando él, que perdimos”.

Y apunta un dato revelador: “Tal vez hasta me pueda tildar de loco alguien en la calle, pero tengo que decirlo. El pitcheo abridor es una parte fundamental dentro del elenco, pero ojalá tuviésemos atletas que se comprometieran un poquito más con el equipo o aparecieran otros que pudieran ayudar en ese rol y caminar más los juegos. No es que no tengan calidad los que tenemos, pero sí es una parte que está un poquito más débil dentro del staff”.

«Hay que ir buscando fuerza al bate», reconoció Meneses.

Y hace falta un poco más de poderío…

“Sí, cómo no. Si me dieran la oportunidad de continuar con el equipo, y las autoridades de nuestra provincia se manifestarán a tiempo con quien entiendan, se debía comenzar con un grupo que se elija para ir fortaleciendo, haciendo trabajo en las pesas y otras variantes para ir buscando fuerza al bate que, sin duda alguna, la diferencia con otro equipo en ese aspecto es bastante. Tenemos que comenzar lo más rápido posible para ir supliendo las necesidades y las deficiencias que tienen los atletas para poder llegar en mejor forma a la próxima serie”.

Casi un mes de parada semiactiva, parece que, de algún modo, desarticuló la esencia que llevó a los Gallos a la clasificación: la garra y la combatividad que muchos esperaban ver como única arma para al menos presionar a un equipo superior.

“Puede que haya influido, no pudimos jugar con los rivales, todos eran de muy lejos y no se nos hacía camino ir para regresar el mismo día y sabes cómo está la situación del país para el hospedaje, el transporte, pero sí nos preparamos, se hizo perfecto todo lo que se necesitaba, pero, como vimos, lamentablemente no salió en el terreno.

“No creo que hayamos perdido la garra, ni la combatividad. Solo que desgraciadamente, como se dice en el argot popular, nos entraron muy rápido por los ojos en todos los juegos y no nos dio tiempo a que los muchachos reaccionaran de otra manera. En el último juego se vio que perdiendo 7-1 Frederich dio un triple y la tropa se animó, lo intentamos, pero no se pudo más”.

Los Gallos se despidieron de la Serie 64, que de manera atípica dirigió Luisvany Meneses, cuando ya el calendario caminaba. Si será con el mismo director u otra la elección, está por ver. Lo que queda es mirar a la 65, casi con las mismas deudas y desafíos.

“Siempre, desde que Eriel Sánchez estaba aquí, nos dimos a la tarea de llegar a los play offs a como diera lugar. Nadie creyó en nosotros, pero lo logramos. Este es un equipo joven, con poca experiencia que ya ha ido adquiriendo parte de ella este año, pero con el que hay que trabajar con vistas a dos o tres años. Si logramos mantener este grupo, podemos tener buenos resultados en el futuro”, concluyó Meneses.