Nueva ley de EEUU contra Rusia amenaza conversaciones con Ucrania

Los expertos coinciden en que el impacto real de los aranceles será limitado, dado el escaso volumen de comercio entre Rusia y Estados Unidos, y en que el verdadero objetivo de la ley es dotar a la Casa Blanca de un instrumento de presión política

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

La introducción de sanciones adicionales por parte de Estados Unidos complicará los esfuerzos para buscar una solución pacífica en Ucrania, advirtió este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Las nuevas restricciones estadounidenses son posibles gracias a la aprobación, el 16 de septiembre en la Cámara de Representantes, del proyecto de ley que lleva el nombre del senador Lindsey Graham.

La iniciativa recibió el apoyo de 262 legisladores, mientras que 159 votaron en contra, entre ellos 152 demócratas. La Cámara alta ya aprobó el documento en agosto y ahora solo falta la firma del presidente Donald Trump.

El proyecto, bautizado como «sanciones infernales» desde su presentación el año pasado, otorga al presidente estadounidense la facultad de imponer aranceles de hasta el 500 por ciento a todos los productos rusos importados por Estados Unidos y de hasta el 100 por ciento contra los cinco mayores importadores de energía rusos, así como contra terceros países que ayuden a Moscú a eludir las sanciones.

Entre los principales compradores de crudo ruso figuran China, India, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán, mientras que los mayores importadores de gas son China, Francia, Japón, Hungría y Bélgica. Quedarían exentos los países que adquieran menos del 15 por ciento de su gas de Rusia y busquen reducir sus compras, categoría en la que entrarían París y Bruselas.

El texto también contempla restricciones contra las principales instituciones financieras rusas y sus directivos, aunque deja su aplicación a discreción del jefe de Estado.

Esta flexibilidad fue el motivo del descontento de los demócratas, que propusieron asignar un paquete de ayuda de 15 mil millones de dólares a Ucrania y fijar una lista concreta de países a sancionar, sin embargo, estas enmiendas fueron rechazadas por la mayoría republicana.

Los expertos coinciden en que el impacto real de los aranceles será limitado, dado el escaso volumen de comercio entre Rusia y Estados Unidos, y en que el verdadero objetivo de la ley es dotar a la Casa Blanca de un instrumento de presión política.

La presión sobre los socios de Moscú tampoco parece dar resultados. India, uno de los mayores compradores de crudo ruso, ha anunciado que adoptará «las medidas necesarias» para proteger sus intereses comerciales y económicos, mientras que Eslovaquia no planea romper su contrato con Moscú.

Hungría, por su parte, ha prometido reducir sus compras de gas y petróleo rusos tras el cambio de Gobierno y ha pedido a Washington que no le imponga aranceles adicionales.

En paralelo, continúan los preparativos para una nueva ronda de conversaciones trilaterales sobre Ucrania, que podría celebrarse durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, del 22 al 28 de septiembre en Nueva York, con Türkiye y los Emiratos Árabes Unidos como otras posibles sedes.