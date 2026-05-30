Consulta para la memoria se afianza en Yaguajay

El servicio apuesta por el diagnóstico oportuno de algún tipo de deterioro cognitivo en las personas, ya sea leve, moderado o severo

Más de 180 pacientes de Yaguajay se han atendido en lo que va de año en la consulta de la memoria, prestación que apuesta por el diagnóstico oportuno de algún tipo de deterioro cognitivo en las personas, ya sea leve, moderado o severo.

Así lo explicó a Escambray Jenny Fernández Rodríguez, asesora municipal del Programa del Adulto Mayor en la Dirección de Salud del territorio, quien, detalló que hasta el servicio llegan individuos con quejas de memoria, síntomas conductuales o con sospecha de síndrome demencial, además de cuidadores con sobrecarga, en busca de un diagnóstico y seguimiento certeros.

De igual forma, puntualizó que la consulta está presente en todas las áreas de salud de la zona, y se extiende no solo a las personas de la tercera edad, sino a todas aquellas con algún síntoma de pérdida de memoria.

Fernández Rodríguez recalcó que en la prestación se involucran especialistas en Geriatría, Trabajo Social, Psicología, Psiquiatría, Defectología, así como médicos y enfermeros, quienes aplican diversos procederes que van desde la evaluación física cognitiva de los pacientes, test de reloj y funcional, hasta la escala para medir la profundidad del deterioro cognitivo y la depresión geriátrica.

La asesora municipal del Programa del Adulto Mayor en la Dirección de Salud del norte espirituano aseveró que hasta la fecha el mayor número de casos atendidos se concentra en las áreas de salud de Meneses y Yaguajay. Por otra parte, aclaró que en la consulta se determina si el paciente presenta o no algún grado de deterioro cognitivo y, en el caso de identificarlo, se indaga si es resultado de la edad o provocado por otras patologías asociadas como las demencias y las enfermedades cerebrovasculares.

Asimismo, señaló que otro de los propósitos del servicio se enfoca en ofrecerles a las personas un tratamiento oportuno en el empeño de evitar la progresión de la enfermedad. Refirió, además, que cada policlínico del norte espirituano tiene concebidos los días de la consulta de la memoria, de ahí que cualquier paciente puede acudir hasta allí en busca de la atención médica.