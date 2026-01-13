Más de 42 000 extranjeros visitaron el Centro Fidel Castro en solo cuatro años (+fotos)

El Centro realiza de manera permanente actividades de extensión cultural con escuelas, centros de trabajo, instituciones de las FAR y del Minint, centros penitenciarios, hospitales y otros

Nueve salas permiten descubrir a un hombre extraordinario, su excepcional oratoria, la solidaridad con los pueblos del mundo, parte de su legado, y la humildad que lo caracterizó. (Fotos: Facebook)

Una cifra cercana a las 280 000 personas de más de 176 países visitaron el Centro Fidel Castro desde su inauguración en La Habana hace solo cuatro años.

La cantidad de extranjeros que lo hicieron en ese período es de 42 mil 289, informó la dirección de la institución, la única que en el país que lleva el nombre del máximo líder de la Revolución Cubana.

Las delegaciones de primer nivel que nos visitan, mayoritariamente jerarquizan al Centro en sus agendas, lo que da una idea de su significado simbólico e incluso han expresado que somos un lugar de obligatorio peregrinaje, señaló en un resumen de los resultados de su gestión, al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.

Vista exterior del Centro Fidel Castro Ruz.

Además, contribuimos al rescate de la memoria histórica del Comandante en Jefe y la Revolución, mediante múltiples donativos de documentos y colecciones en sus más variados formatos, que enriquecen el acervo histórico interno, incluidos fondos de destacados historiadores y personalidades fallecidas.

Consideró que el hecho constituye una posibilidad de influencia sobre nuestras realidades, por lo que la divulgación en redes y otros medios de comunicación sobre el pensamiento, vida y obra de Fidel está en nuestras prioridades.

En particular, añadió, por su impacto en amigos que llegan a La Habana, en especial los estadounidenses, que aquí conocen una mirada diferente de la Revolución Cubana, al igual que el trabajo con instituciones homólogas, entre ellas de Venezuela, Angola, Rusia y México.

Subrayó que la producción de libros relacionados con el Comandante en Jefe y la Revolución ha estado en el centro de su editorial Ediciones Alejandro, con cerca de una veintena de títulos y se ha rescatado también la tradición mambisa de la producción de souvenirs con carácter histórico.

La institución dispone de una tecnología de avanzada para aproximar al visitante al legado del líder histórico de la Revolución cubana.

Anunció que en materia de investigaciones han identificado las líneas e hitos fundamentales de su vida y obra, en las que trabajan, aunque el principal resultado hasta hoy es la conclusión en 23 volúmenes de sus Obras Escogidas, “que pondremos a disposición de nuestro pueblo y el mundo en ocasión de su centenario”.

Nuestro trabajo, apuntó, no se ciñe solo al espacio físico que ocupamos, sino que promovemos de manera permanente actividades de extensión cultural con escuelas, centros de trabajo, instituciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, centros penitenciarios, hospitales y otros.

La institución fue concebida para todos y, de manera especial, para aquellos cubanos que tienen avidez por volver a Fidel.

Su inauguración data del 21 de noviembre de 2021, en cumplimiento de un mandato de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.