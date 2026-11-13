Calle 232 conquista Moscú: cine cubano gana el Premio Mariposa de Diamante

La película de Rudy Mora suma un nuevo galardón internacional y consolida la presencia del cine cubano en circuitos euroasiáticos

Momento de la película Calle 232, de estreno en Cuba. (Foto: Fotograma de la película)

La noche del 12 de noviembre quedará marcada en la memoria del cine cubano. El largometraje Calle 232, del realizador Rudy Mora, se alzó como Mejor Filme Internacional No Euroasiático en la segunda edición de los galardones del Premio Mariposa de Diamante de la Academia Euroasiática de Cine, un reconocimiento que abre nuevas puertas para el séptimo arte de la nación caribeña.

El evento tuvo lugar en la sede del teatro Taller 12 de Nikita Mijalkov, en la capital rusa Moscú; dicho lauro reconoce obras cuya producción refleje los valores humanos, al tiempo que promueve las industrias cinematográficas nacionales.

El galardón fue entregado a Yanin Martínez, vicepresidenta del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), quien agradeció a los organizadores en nombre de todo el equipo de realización, destacó la agencia de noticias Prensa Latina.

La cancillería rusa se sumó a las felicitaciones a través de un comunicado en el que citó al embajador Víctor Koronelli.

Felicitamos sinceramente a nuestros amigos cubanos por el triunfo de la película Calle 232. Películas como esta ayudan a entenderse mejor, tendiendo puentes de amistad entre los pueblos del mundo y entre Rusia y Cuba.

Por su parte, el Icaic celebró en sus redes sociales la noticia y destacó el papel del elenco y equipo de producción. «Felices en Cubacine Icaic y nuestra ovación para Rudy Mora, Adriana Moya, Yanin Martínez Guillén y Joel Núñez Arocha, la productora mexicana DMM Films, así como a los actores Jorge Alí, Luis Ángel Batista, Chabely Díaz, Isabel Santos, Reytel Oro y Laura Moras».

Calle 232, estrenada en 2025, es un drama sobre el envejecimiento poblacional, la soledad y la compasión humana, narrado a través de la historia del ficticio y discapacitado director de cine Atila Romero, quien se ve abandonado por las personas más allegadas tras sufrir un accidente.

Su coprotagonista, Abel, es un joven que decide hacerse cargo de Romero y ser su cuidador cuando todos le dan la espalda.

La crítica ha señalado que el filme pone el foco en quién cuida a las personas cuando ya no pueden valerse por sí mismas, retratando la red de afectos –o su ausencia– en un contexto de envejecimiento poblacional que afecta a numerosos países, incluida Cuba.

Calle 232 contó con un equipo de producción que incluyó a Adriana Moya, Yanin Martínez Guillén y Joel Núñez Arocha, con el respaldo de la productora mexicana DMM Films y un elenco ya mencionado, encabezado por Jorge Alí.

En esta segunda edición del Premio Mariposa de Diamante, compitieron más de 40 películas de 19 países de Europa, América Latina, África y Asia, con premios en 12 nominaciones.