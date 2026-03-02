Mayoría de estadounidenses no aprueba ataque de Trump contra Irán

Un 42 por ciento de los republicanos consideraron menos probable aprobar la campaña bélica contra Irán si provoca que “tropas estadounidenses en Medio Oriente resulten muertas o heridas”

Marcha desde Times Square hasta Columbus Circle, en Nueva York, en protesta contra los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. (Foto: TeleSur)

Solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba los ataques de la Administración Trump y el régimen sionista de Israel contra Irán, mientras que más de la mitad percibe que el jefe de la Casa Blanca es “demasiado” inclinado a las soluciones militares, según una encuesta de Reuters/ Ipsos que refleja preocupaciones en torno a la muerte de soldados de EE.UU. y los efectos de la nueva aventura bélica del magnate republicano en la economía.

De forma general, un 43% dijo desaprobar los ataques, un 27% los aprobó y un 29% dijo no estar seguro. Un 56% de los consultados afirmaron creer que Trump, que ha ordenado ataques en Venezuela, Siria, Nigeria e Irán en meses recientes, además de amenazas a otros países como Cuba, está “demasiado dispuesto” a usar la fuerza militar para promover los intereses estadounidenses.

Esa opinión es compartida por un 87% de los demócratas, un 23% de los republicanos y un 60% de los independientes.

El peso de las bajas estadounidenses y la economía

La encuesta, con un margen de error de tres puntos porcentuales, recopiló respuestas en línea de 1.282 adultos de todo el país y cerró antes de que el Ejército de EE.UU. reconociera las primeras bajas en la operación, que de acuerdo con los reportes, son tres militares muertos y cinco con heridas de gravedad.

En el sondeo, un 42% de los republicanos consideraron menos probable que aprueben la campaña bélica contra Irán si provoca que “tropas estadounidenses en Medio Oriente resulten muertas o heridas”.

Las respuestas de los consultados mostraron, además, que el índice de aprobación presidencial de Trump bajó a 39%, un punto porcentual menos respecto a otra encuesta de Reuters/Ipsos entre el 18 y el 23 de febrero.

Un 45% de los encuestados, incluido un 34% de los republicanos y un 44% de los independientes, estimaron menos probable apoyar los ataques si la situación lleva a que aumenten en EE.UU. los precios del gas o el petróleo.

Este domingo, se conoció que las dos mayores navieras del mundo, MSC y Maersk, están deteniendo los cruces de sus barcos de contenedores por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso, alegando el deterioro de la situación y los riesgos de seguridad en Medio Oriente debido a los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y las réplicas de las fuerzas militares iraníes.

El corredor marítimo, de 55 a 95 km de ancho y que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, es la única salida al mar para los grandes exportadores de hidrocarburos del golfo. Por allí pasa una quinta parte del petróleo consumido en el planeta y alrededor de un 20% del comercio global de GNL.

Según reportes de prensa, al menos 150 buques cisterna están inmovilizados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz y navieras y petroleras están evitando el cruce. Como resultado, ya aumentó un 10% hasta 80 dólares el barril Brent y se vaticina una subida mayor este lunes, cuando abran los mercados oficiales.

Los masivos ataques iniciados el sábado por el Pentágono e Israel contra Irán, con un 10% de las reservas mundiales de crudo y que exporta entre un 80 y un 90% de su producción a China, y la inestabilidad que ha generado en el Medio Oriente —región de grandes productores de hidrocarburos, con casi la mitad de las reservas mundiales— y el estratégico estrecho de Ormuz, han hecho que analistas teman un incremento de los precios hasta más allá de 100 dólares el barril, un 37% de alza respecto al cierre de los mercados el viernes último.

Irán es el tercer mayor productor en volumen de crudo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y las acciones militares están provocando una paralización en el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% de la producción de crudo mundial.

Los resultados de la encuesta se divulgan en momentos en que aumentan las críticas y denuncias contra la acción militar de la Administración Trump tanto en el Congreso como en la ciudadanía de Estados Unidos, donde varias ciudades han protagonizado manifestaciones contra los ataques a Irán.