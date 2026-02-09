Medidas en sector de la Salud de Cuba buscan preservar servicios (+video)

Las adecuaciones abarcan varios ámbitos y tienen el propósito de preservar los servicios esenciales, sus capacidades y garantizar la continuidad de las prestaciones a la población

El ministro cubano de Salud Pública, José Ángel Portal, enumeró este 9 de febrero un grupo de medidas en este sector para enfrentar la actual crisis electroenergética que sufre el país, las cuales, buscan preservar lo esencial y organizar todo lo necesario.

En comparecencia televisiva, en la revista matutina Buenos días, subrayó que las adecuaciones abarcan varios ámbitos y tienen el propósito de preservar los servicios esenciales, sus capacidades y garantizar la continuidad de las prestaciones a la población.

Buscamos mayor eficiencia, organización y sensibilidad, elemental en estos momentos, reflexionó.

Consideró vitales y prioritarios la actividad del programa materno infantil, la atención a personas con cáncer y si es necesario se ingresarán a pacientes con tratamientos prolongados, que son indispensables para la vida.

Como parte del grupo de medidas dio a conocer la necesidad de reducir el personal que estará en las instituciones para disminuir la movilidad, pero nunca comprometiendo los servicios, a partir de las experiencias de trabajo similar a los tiempos de la Covid-19.

En aras de que la población tenga que desplazarse menos, será necesario incrementar el poder de resolución de los municipios, y está previsto la creación de brigadas y grupos de trabajo con especialistas que puedan estar durante un tiempo en ese territorio, al igual que se ha hecho en huracanes y contingencias.

A las adecuaciones, proceso que calificó de dinámico, y que se le incrementarán otras medidas, se suma fortalecer el programa del médico y la enfermera de la familia, completar consultorios que no tienen médicos.

En estos tiempos será necesario variar los niveles de consulta, un proceso que será dinámico, y siempre que sea posible disminuir la estadía hospitalaria, optimizar el empleo de los medios diagnósticos, con prioridad para los impostergables, teniendo en cuenta el empleo del uso del método clínico, técnica que domina el personal especializado.

Para el ministro, será necesario, además, bajar los niveles de actividad quirúrgica, y se mantendrán las impostergables, pues demandan después estadías en terapia y servicios de observación.

Subrayó Portal que se mantendrá la atención a las instituciones sociales, casas de abuelos, hogares de ancianos y centros psicopedagógicos, que cuidan a personas vulnerables que requieren atención. Buscamos las vías para que no les falte nada, subrayó.

A su juicio, será necesario además avanzar en el desarrollo con la telemedicina, para facilitar consultas de segunda opinión, intercambio entre médicos, y tener paneles para discutir en determinados horarios para pacientes que lo requieran.

El grupo de acciones prevé garantizar los combustibles para ambulancias, a pesar de la gran demanda del servicio y se priorizarán las urgencias, se acompañará las actividades y acciones antivectoriales y se incrementará la distribución de hipoclorito en farmacias, enumeró el ministro.

Reflexionó Portal que la historia del sistema de salud cubano ha demostrado que en momentos difíciles nuestros profesionales hemos estado a la altura, lo hemos demostrado en epidemias, desastres naturales, en misiones internacionalistas, y en momentos de Covid, que reorganizamos el sistema para enfrentarla. Hoy el desafío es distinto, pero la esencia es la misma, subrayó.