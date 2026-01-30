Meteorología advierte sobre marcadas condiciones invernales desde este sábado

Una masa de aire seca y fría persiste sobre el archipiélago cubano, principalmente en las regiones occidental y central, donde se han mantenido las condiciones invernales durante los últimos días.
En las próximas horas un nuevo frente frío avanzará al este sobre el golfo de México, llegando a la región occidental del país al final de la mañana y primeras horas de la tarde de este sábado 31.
Durante el paso del sistema frontal, se incrementarán las áreas de nublados con chubascos y lluvias, las que se extenderán al resto del territorio nacional con el desplazamiento de la zona frontal hacia el este.
Detrás del frente frío transita una nueva masa de aire seca y muy fría, de origen ártico, que se moverá por el continente y llegará al Caribe, reforzando las condiciones invernales ya existentes en el archipiélago cubano; generando así madrugadas notablemente frías con temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados Celsius, principalmente en las regiones occidental y central.
Los días serán también muy fríos con temperaturas máximas entre 15 y 18 grados Celsius y hasta 20 grados Celsius en la región oriental.
Tras la llegada del frente frío, los vientos girarán al Noroeste en la región occidental con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y rachas superiores, con olas entre 3 y 4 metros de altura.
Desde la tarde del sábado 31 hasta la tarde del domingo 1, se producirán fuertes marejadas con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa norte occidental, incluyendo el malecón habanero.
(Con información del Instituto de Meteorología)
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.