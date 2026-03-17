Notable incremento de las precipitaciones y tormentas para los próximos días

Se prevé que este frente frío se quede estacionario sobre la región central del territorio cubano trayendo consigo que gran parte de la semana sea muy lluviosa hasta el viernes 20 del presente mes

Un frente frío llegó al occidente cubano y avanzando hacia el este estará incrementando los valores de humedad, de acuerdo con el más reciente aviso de alerta temprana emitido por el Centro Meteorológico Provincial.

Se prevé que este frente frío se quede estacionario sobre la región central del territorio cubano trayendo consigo que gran parte de la semana sea muy lluviosa desde el martes 17 hasta el viernes 20 del presente mes.

Todo esto unido al fuerte calentamiento del día y factores locales propiciará un notable incremento de los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas.

Estas precipitaciones pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades y que se registren acumulados por encima de los 100.0mm además también pueden reportarse fenómenos de tiempo severo e inundaciones en zonas bajas y de mal drenaje durante el transcurso de la semana.

Lo más importante de esta posible situación meteorológica serán las precipitaciones y tormentas durante gran parte de la semana.