México: Morena y aliados ratifican coalición rumbo a elecciones

La presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, Ariadna Montiel, consideró que la alianza entre las tres formaciones políticas dio resultados muy positivos

En junio de 2027 los mexicanos renovarán la Cámara de Diputados y elegirán 17 gubernaturas, así como otros cargos en congresos locales y alcaldías. (Foto: PL)

El gobernante partido Morena, el del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) acordaron mantener la coalición rumbo a las elecciones de 2027, destacan este jueves medios locales de prensa.

La presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, aludió a los avances en derechos sociales y económicos para la población y consideró que la alianza entre las tres formaciones políticas dio resultados muy positivos.

“Vamos a seguir trabajando por este proyecto de nación que hemos construido, sobre todo en este momento que nuestro país requiere de gran unidad de nosotros con el pueblo de México para darle todo el respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, aseveró.

Acorde con un comunicado de Morena, la titular de la Comisión Nacional de Elecciones de esa organización, Citlalli Hernández, hizo énfasis en que la coalición está unida y fuerte.

“Es voluntad del Partido del Trabajo, de Morena, del Partido Verde de ir juntos rumbo al próximo proceso electoral, de ponernos de acuerdo de manera fraterna, con el diálogo de aliados que nos ha caracterizado”, dijo la representante anoche en un encuentro con periodistas.

“Tenemos la convicción –añadió-, de ganar las gubernaturas, de mantener la mayoría en el Congreso federal, en los congresos locales y competir con mucha fuerza en las principales ciudades del país y en los municipios donde también va a haber elección”.

Por su parte, la presidenta del PVEM, Karen Castrejón, afirmó que a las tres formaciones políticas las une la convicción de seguir cambiando a México, el compromiso con la justicia social y el profundo amor al país.

A su juicio, una de las mayores fortalezas de la alianza es la diversidad de los tres partidos, así como la capacidad de construir acuerdos entre fuerzas políticas con identidad, pero también con trayectoria propia.

Subrayó la importancia de arropar las causas de cada organización, que en el caso del Verde es el tema ambiental, y calificó de indispensable analizar cómo blindar el proceso electoral, por lo que trabajarán en los perfiles que deberán tener los aspirantes a candidaturas.

En opinión del presidente nacional del PT, Alberto Anaya, la alianza entre los tres partidos “está más sólida que nunca”.

“La decisión de ir en coalición para 2027 ya está tomada. No vamos a dar marcha atrás”, recalcó.

En junio de ese año los mexicanos renovarán la Cámara de Diputados y elegirán 17 gubernaturas, así como otros cargos en congresos locales y alcaldías.