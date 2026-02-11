México enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba (+video)

Sheinbaum también reveló que en los próximos viajes podrían sumarse los productos que están recolectando diversas organizaciones de la sociedad civil en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que enviará un segundo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba.

El domingo, el Gobierno mandó dos buques de la Armada de México que partieron del puerto de Veracruz abastecidos con 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad.

“Llegan mañana, regresa el barco y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando (más ayuda)”, explicó la mandataria en una conferencia de prensa, luego de que un periodista le preguntara si el cargamento ya había arribado a la isla.

Ojo, los vuelos mexicanos a #Cuba no se han suspendido. Eso es importante que se conozca y, en todo caso, vamos a dar un enlace desde @SEGOB que puedan tener los grupos que buscan llevar apoyo a la Isla, adelantó la presidenta #ClaudiaSheinbaum (@Claudiashein)#MañaneraDelPueblo pic.twitter.com/d82w2UDIPs — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) February 11, 2026

Sheinbaum también reveló que en los próximos viajes podrían sumarse los productos que están recolectando diversas organizaciones de la sociedad civil en México para ayudar a la población cubana en medio de la emergencia humanitaria que padecen debido al endurecimiento del bloqueo de EE.UU., que ahora impide que otros países envíen petróleo.

“Si los pueden entregar (los víveres), también se enviarán”, dijo al anunciar que el Gobierno se pondrá en contacto con los grupos solidarios para coordinar la ayuda.

Por otra parte, Sheinbaum explicó que los vuelos comerciales de México a Cuba no se han detenido porque las aeronaves cargan combustible en territorio mexicano.