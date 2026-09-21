Ministerio de Justicia de Cuba fortalece informatización de servicios legales y registrales

El organismo subrayó la importancia de la interoperabilidad institucional, al enlazar sus sistemas con otros servicios sociales del Estado

Entre las iniciativas se encuentra la digitalización del Registro Civil.

El Ministerio de Justicia informó este lunes, desde su perfil institucional en la red social Facebook, sobre el fortalecimiento de proyectos de transformación digital destinados a acercar los servicios legales y registrales a la ciudadanía.

Entre las iniciativas se encuentra la digitalización del Registro Civil, proceso que abarcó millones de folios de nacimientos, matrimonios y defunciones, con el fin de proteger la memoria nacional y agilizar consultas.

También se destacó la Plataforma Bienestar, herramienta que permite solicitar certificaciones en línea mediante firma digital y códigos QR, así como el empleo de inteligencia artificial en búsquedas registrales y la consolidación de documentos electrónicos notariales.

El organismo subrayó la importancia de la interoperabilidad institucional, al enlazar sus sistemas con otros servicios sociales del Estado, lo que garantiza mayor transparencia y eficiencia en los trámites.

El último encuentro entre el Ministerio de Justicia (Minjus) y el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) se celebró este último 19 de septiembre en la sede del Mincom, donde las ministras Rosabel Gamon Verde y Mayra Arevich Marín, respectivamente, reafirmaron la alianza estratégica para optimizar trámites digitales y ampliar el acceso ciudadano.

En la reunión se ratificó el compromiso de impulsar las plataformas Soberanía y Bienestar, avanzar en la digitalización del Registro Civil y trabajar por la agilidad y transparencia de los servicios.

Participaron además Pilar Alicia Varona Estrada, viceministra de Justicia; Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro primero de Comunicaciones; y Wilfredo González Vidal, director del Centro de Gobierno Digital.