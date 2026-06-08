Guardianes de la legalidad y la justicia social

Ilustración: Adán

A Ignacio Agramonte, abogado de profesión y patriota por convicción, debe Cuba la celebración, cada 8 de junio, del Día del Trabajador Jurídico. Ese día de 1865, el camagüeyano defendió su tesis de grado en Derecho Civil y Canónico y obtuvo la calificación de sobresaliente.

La efeméride viene a recordar entonces el compromiso de todos los profesionales y trabajadores del sector jurídico con el estado socialista de derecho y la justicia social. Inicialmente conocido como el Día del Abogado y luego como el Día del Jurista, la fecha adquirió su nombre actual para reconocer la labor de todos los trabajadores que contribuyen al correcto funcionamiento de los servicios legales en el país, incluidos secretarios judiciales, oficiales de registros públicos y personal administrativo de tribunales.

En Cuba, el sector jurídico deviene pieza angular del sistema institucional. El Ministerio de Justicia (MINJUS) es el organismo encargado de asistir al Estado en la preparación de la política jurídica y de ejecutar el cronograma legislativo. Bajo su manto, la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) agrupa a los profesionales del derecho, que suman más de 25 000 miembros en todo el archipiélago.

En los últimos años, los profesionales del sector han participado activamente en procesos populares como la consulta de la nueva Constitución (2019) y el Código de las Familias (2022), así como en la modernización de los servicios, con la digitalización del Registro Civil y el fortalecimiento del asesoramiento a los actores económicos privados y cooperativos.

En Sancti Spíritus, el quehacer jurídico refleja los retos y logros nacionales, pero con acentos propios. La UNJC en el territorio cuenta con más de 700 miembros, organizados en varias delegaciones de base, y ha recibido en fechas recientes la condición de provincia Destacada en el control de la legalidad. Las celebraciones por el 8 de junio jornadas científicas, así como el reconocimiento a juristas con una amplia hoja de servicios, gestos en los que se subraya el papel de los abogados en la defensa de los derechos ciudadanos y en el acompañamiento a los gobiernos locales para la correcta aplicación de las leyes.

El sistema judicial provincial se articula en torno al Tribunal Provincial Popular, que ejerce su jurisdicción en los ocho municipios del territorio: desde la capital espirituana hasta pequeñas localidades como Taguasco o La Sierpe. Por su parte, los bufetes colectivos garantizan la asistencia legal a la ciudadanía y las entidades económicas. En los últimos dos años, los abogados espirituanos han atendido más de 3 500 consultas relacionadas con trámites de vivienda, familia y contratos con mipymes, con lo cual se evidencia la creciente demanda de servicios jurídicos en el nuevo contexto económico cubano.

La provincia también honra a figuras ilustres como Rafael Martínez Ortiz, autor de obras sobre derecho agrario, o Lidia Esther Saroza González, quien desde la docencia jurídica contribuyó al desarrollo del pensamiento crítico en las aulas universitarias. Hoy, la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez forma a las nuevas generaciones de juristas, con un currículo que enfatiza la ética revolucionaria y el conocimiento profundo de las leyes cubanas.

En este Día del Trabajador Jurídico, Sancti Spíritus, al igual que el resto del país, reconoce la entrega de quienes, desde los tribunales, las fiscalías, los bufetes colectivos y las aulas, trabajan cada día por consolidar una sociedad más justa y ordenada, a tono con el legado del Mayor General Ignacio Agramonte.