Moderno equipo instalada en Villa Clara beneficia a pacientes oncológicos espirituanos

Más de 500 personas han sido tratadas hasta la fecha con el equipamiento de radioterapia instalado el pasado mes de junio

Entre las principales patologías atendidas mediante irradiaciones están el cáncer de mama, de pulmón, de cabeza y cuello, en vías digestivas y próstata. (Foto: Freddy Pérez Cabrera)

Luego de la puesta en funcionamiento de los modernos equipos de radioterapia externa Cobalto-60 Terabalt Phoenix, en el hospital Celestino Hernández de Santa Clara un total de 559 pacientes oncológicos pertenecientes a las provincias de Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Matanzas y Ciego de Ávila fueron favorecidos con esta tecnología.

Sergio Marcelino Santana Rodríguez, jefe del Servicio de Radioterapia en la región central, explicó que tras su instalación en el pasado mes de junio, se incrementó de manera considerable el número de personas asistidas en ese centro, quienes con anterioridad se veían obligadas a recorrer largas distancias para ser tratadas en otros territorios.

Entre las principales patologías atendidas mediante irradiaciones en el Celestino Hernández, el experimentado especialista mencionó el cáncer de mama, de pulmón, de cabeza y cuello, en vías digestivas y próstata; aunque también se ha producido un incremento en los de colon, recto y linfomas.

La tecnología, que también fue instalada en el Centro Oncológico Territorial de Holguín y el Hospital Provincial Docente Oncológico María Curie, de Camagüey, es empleada, según el doctor Santana, para tratar el cáncer o aliviar sus síntomas, impedir que recidive o detener y hacer más lento su crecimiento.

Se calcula que entre el 70 % y el 80 % de los pacientes oncológicos necesitan radiaciones, de ahí la importancia de equipos como esos para tratar una enfermedad cada vez más frecuente en Cuba.

Por provincias, el 60 % de esa incidencia se encuentra localizado en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, aseguró el especialista, quien agregó que, como promedio, por cada cinco personas que fallecen en el país, una lo hace a causa del cáncer.

Ante esta realidad, el Gobierno cubano desarrolla varias acciones encaminadas a la detección y el diagnóstico precoz de la enfermedad, además de destinar importantes recursos a su tratamiento.