Molino para procesar pienso criollo: inventiva de la Empresa Agroindustrial de Granos Valle del Caonao (+fotos)

Ello facilita el alimento animal que demandan las UEB pecuarias de la empresa, en el municipio espirituano de Yaguajay, las cuales poseen crías porcinas, ovinas, y avícolas

Dos operadores se encargan del molinaje del pienso criollo. (Fotos: Greidy Mejía/Escambray)

El espíritu innovador vuelve a dar frutos en la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Valle del Caonao, de Yaguajay. Un molino para procesar pienso criollo con destino a la alimentación de los animales de los módulos pecuarios del centro funciona en la UEB Comercializadora Eduardo Lamas, de la referida entidad.

Dicha alternativa, que responde al empeño de la Unidad Empresarial de Base (UEB) por diversificar las producciones y alcanzar un equilibrio financiero, se concretó bajo la remodelación de un molino existente en la industria, cuya transformación posibilitó, entre otros avances, que la capacidad de procesamiento arribara a una tonelada por hora.

Así lo explicó a Escambray Félix Nicolás Ibarrías Luna, técnico en Mantenimiento Industrial de la unidad y artífice principal de la innovación, quien agregó que para la puesta en marcha del equipo se aseguraron juegos de martillos nuevos, de buen acero, así como un motor acoplado directamente a él, con una compensación digital que evita ruidos y vibraciones en el área.

El molino posee una capacidad de procesamiento de una tonelada por hora.

»Reestructuramos el chasis del molino y su parte motriz. Utilizamos materiales en desuso que permitieron elaborar partes y piezas para el ensamble del mismo. Además, montamos el sistema de abastecimiento con una tolva bien diseñada. Intentamos abaratar el costo de la inversión y en 20 días ya estaba funcionando», destacó el también máster en Montaje Industrial.

Por su parte, Annis Ibarra Pérez, directora de la UEB Comercializadora Eduardo Lamas, precisó, que este molino de pienso criollo posee un gran impacto, pues facilita el alimento animal que demandan las UEB pecuarias de la empresa, las cuales poseen crías porcinas, ovinas, y avícolas.

Ibarra Pérez acotó que dos operadores se encargan del molinaje del pienso criollo, el cual se realiza en horarios de servicio eléctrico, de ahí que preparen con antelación la mezcla del producto para, una vez restablecida la electricidad, comenzar las faenas y optimizar el tiempo.

No obstante, la directora de la UEB auguró el cambio de matriz energética para la unidad. »Estamos en proceso de aprobación del financiamiento para la instalación de módulos fotovoltaicos. Sería en un futuro inmediato», apuntó.

El molino garantiza el alimento animal que requieren las unidades pecuarias de la empresa.

Por su parte, Nicolás Ibarrías Luna expresó que serían sistemas fotovoltaicos de 150 kilowatts/hora con 400 tableros, capacidad suficiente para mover los equipos en áreas alternativas. »Con esta garantía eléctrica aseguraremos el procesamiento de granos y aumentaremos los niveles de producción. Estamos enfocados en ello, y organizando ideas para su correcta implementación», concluyó el técnico en Manteniendo Industrial de la UEB.