Promueve capacitación la Fábrica de Tabaco Torcido de Perea

Ofertas para despalilladora y tabaqueros acoge la entidad, puntal del rubro en la geografía yaguajayense

En los cursos de capacitación los aprendices se acercan a las normas del proceso productivo y aprenden a elaborar tabacos. (Foto: Cortesía de la fábrica)

En busca de sumar nuevas fuerzas a la entidad y, a su vez, fortalecer las oportunidades de superación de los trabajadores, la Fábrica de Tabaco Torcido para la Exportación UEB Roberto Rodríguez Fernández, de Perea, acoge en la actual etapa dos cursos de capacitación: uno para despalilladora y otro para tabaqueros.

Así lo explicó a Escambray Onel Rodríguez Pulido, director del referido centro, quien detalló, que dos obreras fungen como aprendices en el curso para despalilladora y otras ocho personas se insertan al de tabaqueros, opciones que aseguran la estabilidad de la fuerza laboral en el centro.

»El curso para tabaqueros acoge a ocho muchachos jóvenes, quienes se están evaluando en la parte teórica del mismo, en la que aprenden a hacer tabacos y se acercan a las normas del proceso productivo, para luego realizar algunas producciones.

»A partir del 16 de abril iniciaron la etapa práctica. En esta fase tienen que entregar una cantidad determinada de tabacos que sirvan para la exportación. Abarca dos meses y en ella tienen como norma la fabricación de 64 unidades. Como estrategia de la fábrica se decidió que en el primer mes entregaran 34 puros, y en el segundo cumplieran con los 64.

“Los muchachos, quizás, puedan hacer los 64 tabacos en el primer mes y pasar a una segunda etapa práctica, que incluye la elaboración de una cantidad mayor. No obstante, tienen dos meses para transitar hacia la próxima fase.

»Estos estudiantes muestran potencialidades hasta el momento. Los favorables resultados económicos de la fábrica, cuyo salario medio en los primeros tres meses del año ha sido de 17 000 pesos, también los han motivado a aprender este oficio», subrayó Rodríguez Pulido.

Refirió, además, que estos cursos de capacitación los imparten trabajadores de la entidad, con una vasta trayectoria y experiencia en la fabricación de puros.

La Fábrica de Tabaco Torcido para la Exportación UEB Roberto Rodríguez Fernández, de Perea, comercializa producciones de las marcas más reconocidas del mundo, entre las que se encuentran Cohíba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Rey del Mundo, Bolívar, San Luis Rey, Quintero, entre otras.